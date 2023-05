Marie Amandels (12) neemt deel aan de pistemeeting in Zwevegem: “Mijn idool is uiteraard Nina Derwael”

Vrijdagavond staat in Sportpunt Zwevegem de pistemeeting ‘Ereprijs Colora’ met speciale aandacht voor het polsstokhoogspringen op de kalender. De 12-jarige Marie Amandels uit Spiere-Helkijn neemt deel.

Atletiek Zuid West organiseert traditioneel zijn jaarlijkse polsstokhoogspring-special. De club heeft zelf enkele talentvolle springers in zijn rangen. Een daarvan is Marie Amandels uit Spiere-Helkijn, die zaterdag 13 kaarsjes mag uitblazen. “Toen ik andere atleten bezig zag tijdens hun training in Zwevegem stelde ik ook de vraag om het eens te proberen”, vertelt de goedlachse studente Latijn aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem. “Aanvankelijk kreeg ik een njet, maar ik ben het blijven vragen tot het mocht (lacht). Ondertussen ben ik al een jaar bezig met deze discipline, onder de vleugels van coach Christophe Labeeuw. Aanvankelijk was het wat zoeken, want dit is een heel technische sport. Enkele weken geleden had ik mijn eerste wedstrijd van het seizoen tijdens de RubensCup meeting in Izegem. Ik slaagde bij al mijn eerste pogingen tot 2,30 meter. 2,40 meter was net iets te hoog gegrepen die dag. Mijn trainer zegt dat 2,50 meter dit jaar tot de mogelijkheden moet behoren. Momenteel train ik eenmaal per week met de polsstok en een keer sprint met Natan Decoutere. Snelheid heb je ook nodig voor dit onderdeel.”

Mikken op twee medailles

“Zondag neem ik ook deel aan het Provinciaal Kampioenschap voor pupillen en miniemen in Roeselare. Ik heb wel een klein probleempje”, gaat miniem Marie verder. “Mijn ene stok is te licht, de andere dan weer te zwaar. Meestal gebruik ik dan de lichtere. Het was even wennen om de stok niet tegen de lat te laten vallen, maar dan ben ik ondertussen gewoon. Naast polsstok zal ik ook aan het verspringen deelnemen. Op diezelfde meeting in Izegem bracht ik mijn persoonlijk record naar 4,18 meter, goed voor een tweede plaats. Ook daar is er nog plaats voor verbetering. Twee medailles pakken zou natuurlijk heel mooi zijn.”

“Ik wil niet kiezen tussen atletiek en turnen”

Naast atletiek is Marie ook een talent in toestelturnen. “Momenteel spring ik in competitie op B-niveau”, gaat ze verder. “Dit leverde mij al enkele mooie medailles op. Zo behaalde ik goud op de brug, zilver op de sprong en balk, en brons en zilver allround. Dit zijn wedstrijden met alle clubs van Vlaanderen. Mijn idool is uiteraard Nina Derwael. Als ik net zo goed wil worden? Ik weet niet als ik dat wel wil. Dan moet ik misschien stoppen met atletiek, en dat wil ik niet. Ik doe beide sporten heel graag, en wil dit nog een hele tijd blijven doen”, besluit Marie Amandels.