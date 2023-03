Margaux Duprez leeft zich uit bij KAVR: “Toen ik begon toonde papa zijn prijzen”

Nadat ze pas in september 2021 met atletiek was begonnen, heeft tweedejaarsminiem Margaux Duprez (12) uit Roeselare onverwacht haar eerste podiumplaats behaald: ze werd derde in de veldloop van Ieper.

“Die wedstrijd stond eerst niet op mijn programma. Ik besloot slechts op het laatste moment deel te nemen – en dan eindig ik voor het eerst op een derde plaats. Ik was super content. Mijn mama en papa straalden ook toen ik op het podium stond”, vertelt de leerlinge van het eerste moderne van de VMS Roeselare.

“In de zomer van 2021 kwam ik op het idee om aan atletiek te doen. Meteen haalde mijn papa zijn bekers en medailles uit de kast. Hij vertelde dat hij ook nog atletiek had gedaan en lid was van KAVR. Papa was dus een uitstekend atleet! Hij was meteen gewonnen voor mijn sportieve keuze, en nu doen we iedere week samen een duurloop.”

Te vroeg voor keuzes

“Ik doe nog niet lang genoeg aan atletiek om te weten in welke discipline ik verder wil. Trainer Geert stimuleert mij om alles uit te proberen en trainer Willy bekommert zich om mij bij de hordetraining. Deze winter deed ik het niet onaardig in het veldlopen: 12de in Waregem, 5de in Poperinge, 14de in de Crosscup Roeselare, 7de op het PK in Roeselare, 17de in de Crosscup Diest en dus 3de in Ieper. Indoor werd ik 6de in 2’49”59 op de 800 meter en 4de met een sprong van 1m25 in het hoogspringen op het MOEV Vlaams Kampioenschap. Op de meetings vanaf mei wil ik mij bewijzen op de 1.000 meter, maar ik wil mij ook verder ontwikkelen in het hordelopen, hoogspringen en discuswerpen. Ik zal dus met plezier deelnemen aan de meerkampen van de Rubens Cup.”

“Het blijft voor mij belangrijk om atletiek goed te combineren met mijn studies. En weet je, Alexander Doom heeft ook in de VMS gezeten – ik weet dus aan wie ik mij kan spiegelen!” (FD)