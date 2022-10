Marathon in Brugge verwelkomt meer dan 5.000 deelnemers

Zondag 16 oktober heeft de vijfde editie van de Athora Great Bruges Marathon plaats. De deelnemers hebben keuze uit diverse loop- en wandelafstanden, van 8 km tot uiteraard de volledige marathonafstand. Het event valt ook bij een internationaal publiek in de smaak, want ruim twintig procent van de meer dan 5000 deelnemers komt uit het buitenland.

Alle afstanden starten aan de Dijver en finishen op de Markt, met zicht op het Belfort. De populairste afstand is de halve marathon voor lopers, waar 58% van het deelnemersveld voor kiest. 30% waagt zich aan de volledige marathonafstand. De wandelaars vertegenwoordigen 12 % van het totaal aantal voorinschrijvers: 6,5% kiest voor de 21K Walk en 5,5% voor de Family Walk van 8 km, die alle beroemde plekjes van de Brugse historische binnenstad aandoet.

De (halve)marathonlopers passeren ook langs de highlights van de binnenstad, maar verkennen ook de wijdere omgeving tot in Dudzele (halve marathon) en Zeebrugge (marathon). Het wandelparcours van de halve marathon is volledig vernieuwd dit jaar en doet onder meer het pittoreske Damme aan. Onderweg zijn er twee Athora cheering zones waar familie en vrienden de deelnemers kunnen aanmoedigen en toejuichen. Muziek, een dj, klappers en aanmoedigingsborden zorgen voor een unieke sfeer. De eerste Athora cheering zone ligt in het hartje van Brugge, aan het Sasplein (Marathon, Half Marathon en 21K Walk passeren daar). De tweede cheering zone ligt aan de Herdersbruggestraat (Marathon en Half Marathon).

70 nationaliteiten

Ook dit jaar mag de Athora Great Bruges Marathon opnieuw meer dan 5000 deelnemers verwelkomen, waarvan bijna 300 deelnemers via title partner Athora. Ruim 20% van de deelnemers komt uit het buitenland. Er staan niet minder dan 70 verschillende nationaliteiten aan de start, waarvan de meeste Fransen (10%), Britten (4%) en Nederlanders (4%). Maar ook Spanje, Italië, Duitsland, Ierland en de Verenigde Staten zijn goed vertegenwoordigd. “Met de komst van de Great Bruges Marathon beleeft Brugge altijd één van zijn sportieve hoogdagen en de combinatie tussen sport, toerisme en het culinaire spreekt enorm aan voor de vele nationale en internationale lopers die naar Brugge komen afgezakt”, zegt schepen van Sport Franky Demon.

Bekende deelnemers aan de halve marathon zijn onder andere Koen Naert (Europees kampioen op de marathon in 2018) en Sven Vanthourenhout (Belgisch bondscoach van het wielrennen). Op de marathon zal de Bruggeling Tim Calliauw, als winnaar van de vorige editie, zijn titel niet verlengen. Hij nam deel aan de marathon in Berlijn en heeft zijn atletiekjaar reeds afgesloten. Ook Wouter Decock, meervoudig Belgisch kampioen ultralopen, zal niet aan de start verschijnen. De Brugse atleet finishte vorig jaar als vierde in de marathon en kiest nu de dag voordien voor de 100 kilometer van Amiens. Bij de dames is er de afwezigheid van onder andere Beryl Otieno uit Brugge. Zij liep het voorbije weekend de marathon in Chicago. (ACR)