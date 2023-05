MACW promoveert na titel in 2de landelijke A: “Iedereen presteerde op niveau”

In Tielt is MACW zondagmiddag kampioen geworden in 2de Landelijke A op de nieuwe interclub voor mannen en vrouwen samen. Eerste achtervolger Hermes Oostende volgde op 44 punten. Tom Lingier is na deze titel dan ook een trotse trainer.

Er stonden bijna 30 proeven op de agenda in Tielt en dus stelde MACW een team samen met atleten van alle afdelingen. “Bij elke proef krijgt de eerste 13 punten, de tweede 11, de derde 10, enzovoort”, legt Tom Lingier uit. Tom (39) is voormalig kogelstoter en discuswerper en nu actief als trainer bij MACW, met uitvalsbasis Koksijde. Hij geeft vier tot vijf keer training per week en stelde het 25-koppig team samen. “Ik had gehoopt dat we konden winnen. Maar dat het met zo’n voorsprong zou zijn, overtreft mijn verwachtingen. Iedereen was op niveau en je kon niemand op een fout betrappen. Dankzij deze overwinning promoveren we naar eerste landelijke. Ik heb het even berekend en met dit puntentotaal zouden we in die reeks top-vijf halen. Al is het niet volledig representatief want er komen daar nog disciplines bij. Vorig jaar wonnen we met de mannen in tweede landelijke, maar door de herverdeling van de reeksen zijn we toen niet overgegaan. Nu is de promotie wel een feit.”

Clubrecords

Er sneuvelden enkele clubrecords. “Twee keer op de estafette: op de 4×400 gemengd en de 4×100 vrouwen. Verder waren er twee individuele clubrecords: op de 400 meter horden junioren met Maya Vanhee en Karel Kerckaert op de 5.000 meter masters. In totaal telden we negen overwinningen: Maya Vanhee, Simon Vandenbon (1.500 meter), Lisa Geudens (400 meter), Elien Anckaert (200 meter), Yoran Deschepper (200 meter), Lore Demeester (verspringen), Lieselot Spaey (hoogspringen) en de twee 4x100m ploegen (Saartje Lansen, Steffi Pylyser, Elien Anckaert en Sterre Provost en Renzo van de Vyvere, Victor Hoedt, Yoran Deschepper en Sverre Ramakers)”, besluit Tom, die werkt als bewegingsmaker voor ACV, afkomstig is uit Koksijde en nu in Gistel woont. (API)