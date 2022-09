Maarten Detollenaere (19) neemt als jongste Belg ooit deel aan Ironman van Barcelona

Tijdens de coronalockdown deed hij, op zijn 17de, een Everesting Challenge op de Tiegemberg en komend weekend is Maarten Detollenaere (19) in Barcelona aan zijn volgende uitdaging toe: de jongste Belgische finisher van een volledige Ironman worden. “Ik train niet graag voor niets”, aldus de Kortrijkzaan.

Maarten Detollenaere is net op zijn studentenkot in Leuven aangekomen als we hem maandagavond aan de lijn krijgen. “Donderdag (gisteren, red.) reis ik af naar Barcelona, maar deze week was ook mijn eerste in Leuven. Ik heb twee jaar in Kortrijk gestudeerd en begin nu aan mijn periode hier, als rechtenstudent. Of ik later advocaat wil worden? Dat is een optie. (glimlacht) Ja, soms kan ik het goed uitleggen.”

Ernstige blessure

Ook op sportief vlak is Detollenaere een bezige bij. In het eerste middelbaar startte hij met triatlon. “Toen er in 2020 door corona geen wedstrijden waren, heb ik mezelf een uitdaging vooropgesteld: de Tiegemberg omhoogrijden tot ik aan 8.848 hoogtemeters kwam, de hoogte van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Ik was toen 17 jaar.” De eerstvolgende uitdaging wacht zondag in Barcelona, de Spaanse stad waar de Kortrijkzaan zal deelnemen aan zijn eerste volledige Ironman. Op het menu: 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen. “In de krokusvakantie van dit jaar heb ik bij een skiongeval een skilat door mijn bovenbeen gekregen. Een ernstige blessure waardoor ik in korte sprinttriatlons niet meer op het hoogste niveau kon meedoen. Intussen nam ik al deel aan één kwarttriatlon, maar bij deze sla ik de halve afstand over en heb ik het plan opgevat om een volledige Ironman te doen. Ik ben nu minder met tijd bezig, maar wil vooral de finish bereiken. Deze wedstrijd is al een doel op zich.”

Ik ben iemand die vaak eens nieuwe uitdagingen nodig heeft – Maarten Detollenaere

Door zijn blessure en de examens in juni kon Detollenaere pas deze zomer goed trainen. “Ik trok wel een weekje naar de Alpen om in de cols te fietsen. Een echte trainer heb ik niet, al zijn er wel enkele mensen bij mijn triatlonclub, het No Limit Team, die me tips geven. Zwemmen is mijn sterkste onderdeel. Ik zal mezelf dus in de startbox tussen 50 minuten en een uur plaatsen. Het fietsgedeelte wordt moeilijk. Dat zal ik met een gewone fiets afwerken. Ik zal daardoor wel wat tijd verliezen. En dan is er nog het lopen. Twee jaar geleden heb ik mijn achillespees gescheurd. Die blessure speelt me nog altijd parten. Ik liep ook nog nooit een marathon. Op training ben ik wel eens tot 30 kilometer gegaan. Maar het loopgedeelte wordt dus sowieso mijn grootste uitdaging.”

Ouders en zus

Detollenaere zal in Barcelona de steun krijgen van zijn ouders en zus. “Ik mik op een eindtijd onder twaalf uur en kan zo de jongste Belg ooit aan de finish van een volledige Ironman worden. Ik heb zelf een bericht naar Ironman gestuurd en zij konden in hun database niemand vinden. Ja, ik ben iemand die vaak eens nieuwe uitdagingen nodig heeft. Ik train niet graag voor niets. Die sprinttriatlons begonnen een beetje eentonig te worden.”