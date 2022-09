Maaike Vander Cruyssen schittert op Memorial Van Damme Youth

De Vichtse Maaike Vander Cruyssen verbeterde op de Memorial Van Damme haar eigen clubrecord op de 1000 meter. De atlete van Atletiek Zuid West werd knap derde in 2’52”03.

Nadat de 17-jarige Maaike Vander Cruyssen enkele weken geleden nog tweede werd op het Vlaams Kampioenschap op de 800 meter, pakte ze nu heel knap brons op de grootste meeting van het land.

“Vooraf hoopte ik op een plaats in de top vijf en een verbetering van mijn persoonlijke record”, glundert de atlete van trainer Armand Parmentier.

“Ik bepaalde meteen het tempo zelf, om aan het gedrum te ontsnappen en niet ingesloten te worden. In een groepje van vier werd beslist voor de zege. Enkels moest als eerste de rol lossen. Charlotte Penneman en Nina Van Pelt namen een kleine voorsprong en met nog 200 meter voor de boeg dacht ik hen nog bij te benen, wat helaas niet meer lukte. Uiteindelijk werd ik derde in een nieuw clubrecord. Dat ging van 2’54”13 naar 2’52”03. Dat ik dit op de Memorial kan doen, is schitterend.”

“Volgend weekend hoop ik op het Belgisch Kampioenschap op hetzelfde scenario als op het Vlaams Kampioenschap. Daar werd ik tweede na Nina Van Pelt. Een nek-aan-nekrace zou heel leuk zijn”, besluit Maaike die na heel wat blessureleed helemaal terug is.

(ELD)