Maaike Vander Cruyssen is eerste maanden als juniore in stijl gestart: “800 meter blijft het hoofddoel”

Maaike Vander Cruyssen uit Vichte is haar eerste maanden als juniore in stijl begonnen. De 17-jarige atlete van AZW rijgt de zeges en clubrecords aan elkaar. Het begon met een cross in Noord-Frankrijk die ze met een zege kon afsluiten.

“Ik begon deze wintercampagne met een korte cross in Noord-Frankrijk”, opent de studente moderne talen wetenschappen. “Die wedstrijd kon ik zegevierend afsluiten met meteen een goed gevoel bij de start van het seizoen. Daarna volgden nog een cross net over de grens en een in Lebbeke.”

Lastig

“Daar liep ik voor het eerst een vijfkilometerwedstrijd bij de junioren samen met de senioren. Daar keek ik niet echt naar uit (lacht). De afstand maakte het lastig, maar toch kon ik de wedstrijd winnen.”

“Dan stond de eerste 800 meter indoor op mijn programma in het Franse Liévin. Om meteen een chrono van 2’13”47 te lopen, dat had ik helemaal niet verwacht. Dit leverde me een persoonlijk en clubrecord op. De crossen gingen al goed, maar om al meteen bijna de perfecte race op de 800 meter te lopen…”

Goud

“Op het provinciaal kampioenschap indoor in Gent opteerde ik voor de 400 meter. Met een tijd van 59”39 liep ik op die dubbele baanronde een persoonlijk record indoor. Goed voor goud.” Vorig weekend verpulverde Maaike dan weer het 12 jaar oude clubrecord op de 1.500 meter met 13 seconden.

“Vooraf had ik geen flauw idee welke tijd ik zou kunnen lopen op mijn eerste 1.500 meter”, gaat Maaike verder.

“Mijn passage aan de 800 meter was 2’21”, dit was op automatische piloot. Aanvankelijk was het doel de eerste atlete te blijven volgen, maar ik koos toen wijselijk om op mijn eigen tempo verder te lopen. Ik wist dat 4’36” wel een goeie tijd was.”

Veldlopen

“Dit weekend staat er geen wedstrijd op het programma. Het wordt daarna uitkijken naar het Vlaams en Belgisch kampioenschap indoor waar ik de 800 meter zal lopen. De 400 en 1.500 meter zijn voor mij eerder afstanden voor de basis. Veldlopen zijn niet meer aan de orde als doel. Misschien sporadisch ergens eentje”, besluit de Vichtse.

Vorige zomer verbeterde Maaike Vander Cruyssen al haar persoonlijke records op de 400 meter (58”86), 600 meter (1’33”87), 800 meter (2’11”03) en de 1.000 meter (2’52”03) en werd ze Belgisch kampioen op de 800 meter.