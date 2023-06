Maaike Vander Cruyssen en Dylan Monserez succesvol op Grote Prijs Paul Vanwalleghem

Op de Grote Prijs Paul Vanwalleghem in Kortrijk dook de 26-jarige Dylan Monserez (KKS) zaterdag 24 juni voor het eerst onder de 11 seconden grens op de 100m. Zijn nieuwe besttijd bedraagt nu 10”92.

De Markenaar deed daarmee 16 honderdsten beter dan zijn vorige PR. “Ik mag best tevreden zijn over de uitvoering”, vertelt Dylan. “Mijn start was naar mijn normen goed te noemen. Ik kan dus met vertrouwen richting het echte werk.” Dylan bereidt zich voor op de Guldensporenmeeting en het Belgisch Kampioenschap.

Op de 400 meter bij de dames ging de zege naar juniore Maaike Vander Cruyssen van AZW in 58”73. De 18-jarige Vichtse bevestigt hiermee haar goede vorm. Lore Quatacker van KAA Gent werd tweede in 59”39 voor Genelva Diko (KKS) in 59”53. Bij de heren ging de overwinning naar Khalid Es Sanfaoui in 51”04. Robbe Vanfleteren werd tweede in 51”27.

In het hoogspringen was Bram Ghuys bij de heren de beste met een sprong over 2,07 meter. Scholier Rowan Mommerency van MAC Westhoek ging over 1,93 meter, een nieuw persoonlijk record. Victor Priem van KAV Roeselare won het polsstokhoogspringen met een sprong over 4,60 meter.

