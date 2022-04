Maaike Reyngaert en Bjorn Voet winnen halve marathon in Damme

De loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme mocht zondag meer dan duizend lopers verwelkomen. Het was na een uitstel van twee jaar een mooie wedstrijd onder een stralende zon. Soms stak er toch wat venijnige wind op.

Voor de vele deelnemers was dit een ideale voorbereiding op de stadsloop Dwars door Brugge die op zondag 8 mei plaatsvindt. Er was een keuze tussen vijf en tien kilometer. Alsook werd er doorheen het polderlandschap een halve marathon gelopen. Op die lange afstand was deze zege voor Maaike Reyngaert uit Lendelede. Bjorn Voet uit Boezinge won bij de mannen.

Triatlete Maaike Reyngaert (1u.23’56”) haalde het in Damme vóór Gwendolyn De Deyne en Annemie Danneels. Bjorn Voet (1 u. 12’23”) was sneller dan Michiel Van der Bauwhede en Stijn Dhaenekindt en behaalde hiermee in Damme zijn tweede zege op rij.

Alexander Diaz Rodriguez toonde op de 10 kilometer klaar te zijn voor zijn Dwars door Brugge. Hij finishte als eerste in 32’49” vóór zijn stadsgenoot Tim Calliauw en Louis Misplon. Bij de dames kwam Melissa Nobus (39’21”) op de Markt van Damme als eerste over de streep. Celine Dewulf Rotsaert van het Brugse ABAV eindigde knap tweede. Elke Spriet werd derde.

Op de vijf kilometer ging de zege naar Josephine Rondelez voor Axelle Naert en Stefanie Monteyne. Bij de mannen zette Thomas Vandille de snelste tijd neer vóór Jordy Huvaere en Matthias Deprez. Atletiek Club Beernem werd bekroond met een beker voor het grootste aantal deelnemers. (ACR)