Lustrum voor Verloren Kost Trail bij Road Runners in Torhout

Drukke dagen voor de Road Runners. De Torhoutse loop- en wandelclub is volop met de voorbereidingen voor de Verloren Kost Trail bezig. Die is aan zijn vijfde editie toe – een lustrum – en heeft plaats op zondag 28 januari. Het aantal deelnemers is begrensd.

De start is om 10 uur voorzien aan het clubhuis van tennisvereniging KTG Houtland achter het domein De Warande aan de Aartrijkestraat in Torhout. Parkeren kan onder meer op de parking bij de begraafplaats aan de Warandestraat. Die bevindt zich op korte wandelafstand van de startlijn.

Keuze uit drie trajecten

Er is keuze uit drie trajecten met verschillende deelnameprijzen: 7 km (10 euro), 15 km (12 euro) en 21 km (15 euro). Inschrijven kan tot en met zondag 21 januari, tenzij de trail al vroeger volzet zou zijn natuurlijk. Er wordt namelijk een deelnemersbegrenzing tot 350 lopers gehandhaafd. Snel inschrijven, is dus de boodschap, want er kan enkel vooraf ingetekend worden en de vorige keer was de grens van 350 vrij snel bereikt. Het ziet ernaar uit dat dit nu niet anders zal zijn.

“Het parcours is uniek, ook voor rasechte Torhoutenaren”, zegt pr-verantwoordelijke Bart Vangrysperre. “Het slingert zich doorheen privédreven en -bossen en doet het golvende domein De Warande aan, plus de oude spoorwegbedding De Groene 62. Het wordt genieten tijdens het lopen.”

“Het is tijdens een trail op de eerste plaats de bedoeling om je al lopend te amuseren”, vult secretaris Wilfried Vierstraete aan. “Presteren staat geenszins voorop. Toch voorzien we voor elk van de drie afstanden naturaprijzen voor de eerste drie heren en de eerste drie dames. Ook krijgt elke deelnemer direct na de finish een goodiebag met tal van leuke spulletjes. We willen iedereen maar al te graag verwennen.”

Club bestaat sinds de lente van 1990

Uiteraard mag de accommodatie van KTG Houtland gebruikt worden, onder andere de kleedkamers, de douches, het sanitair en het moderne clubhuis.

De loop- en wandelclub Road Runners bestaat al sinds de lente van 1990. Wilfried Vierstraete is de volle 33 jaar secretaris. Voorzitter is Herwig Reynaert en penningmeester Marc Dewulf.