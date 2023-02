Louise Dansercoer (Olympic Brugge): “Ik wil vijf kilometer onder de twintig minuten lopen”

Louise Dansercoer (15) uit Sint-Kruis maakte onlangs de stap van de Vrije Sporters naar de VAL en sloot zich als langeafstandlsoopster aan bij Olympic Brugge. “Ik probeer nu in de eerste plaats mijn wedstrijden goed in te delen, zonder echt te streven naar een betere tijd.”

Louise Dansercoer loopt school aan het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut, de Frères, in Brugge. Ze begon vanaf het tweede leerjaar met atletiek bij AC Sodibrug. Omdat ze daar met de volwassenen moest trainen en dit minder motiverend was, vroeg ze een VAL-nummer aan en sloot ze zich aan bij Olympic Brugge. Stijn Fincioen zorgt voor haar trainingsschema’s. Op training wordt ze begeleid door Laurent Bucquoye.

“Ik begon vanaf de voorbije herfstvakantie bij OB. Ik wilde graag meer wedstrijden doen. Bij Sodibrug was dit niet mogelijk. Vandaar de keuze. Ik train nu drie keer in plaats van een keer per week. Ik moet er dus meer tijd voor maken en meer plannen voor school. Het lukt wel. De training op maandag bestaat vooral uit oefeningen, woensdag volgt de intervaltraining en op vrijdag zijn er duurlopen. We trekken dan meestal rond de Vesten in Brugge voor ongeveer zo’n tien kilometer.”

Straatlopen

Louise wil nu als eerstejaarsscholier vooral het crossen onder de knie krijgen. Alsook het straatlopen, vooral die van 5 kilometer. Zo waren er de voorbije maanden de Brugse Veldloop en twee wedstrijden in Roeselare, zoals de CrossCup en het provinciaal kampioenschap waar ze goede prestaties kon neerzetten. Die straatlopen doet Louise veelal met haar papa Paul Dansercoer.

“Hij loopt dan iets trager om mij aan te moedigen en vooral te kunnen motiveren. Het is leuk als we dat samen kunnen doen.” Na het winterseizoen volgt voor de atleten van OB het pistewerk. “Ik wil dat wel eens proberen. Zo’n wedstrijden heb ik nog nooit gedaan. De interesse is er wel, maar dan ook de langere afstanden, zoals de 1.500 meter, bijvoorbeeld. Sprinten is niet echt iets voor mij. Ik wil graag vijf kilometer onder de twintig minuten lopen. Al zal dit wellicht niet voor dit jaar zijn”, besluit Louise Dansercoer, die zondag deelneemt aan de 57ste Grote Prijs Stad Ieper.

(ACR)