Lotte Claes wint prestigieuze duatlon Alpe d’Huez

Lotte Claes uit Moerbrugge is nog maar terug van haar avontuur op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham en kon dinsdag tijdens de duatlon van Alpe d’Huez sportieve revanche nemen. Ze had meer dan zes minuten voorsprong op een andere Belgische deelneemster: Alexandra Tondeur.

Het loopparcours van de duatlon werd dit jaar overigens aangepast naar hetzelfde niveau als de triatlons, met dus nog wat extra hoogtemeters over de skipiste. Het was overigens de West-Vlaamse marathonloopster Hanna Vandenbussche die na zes kilometer lopen de eerste wisselzone bereikte. Claes volgde op een tiental seconden, maar kon vooral op de fiets doorzetten. Eens ze de top van de klim bereikte had ze al bijna vijf minuten voorsprong op Tondeur. Ook in het tweede loopgedeelte was Claes niet tegen te houden. Ze pakte een overweldigende overwinning en werd overall 32ste in 1u47’29.

Claes, spoedverpleegkundige in het AZ Sint-Jan in Brugge, had zo een sportieve revanche beet, want op de voorbije Wereldspelen zat het de Oostkampse niet mee. De achtervolgende groep, waarvan ze tijdens het fietsen deel uitmaakte, werd de verkeerde weg opgestuurd. Na afloop werd die groep uit de uitslag geschrapt.

Lotte neemt donderdag in Alpe d’Huez nog deel aan de halve triatlon. Bij de mannen werd Bruggeling Loewis Kinget twintigste op de duatlon. Yannis Devoldere uit Bellegem werd 33ste en eerste jongere. Lennert Vandendriessche uit Ruddervoorde behaalde een plaats bij de eerste vijftig op een kleine 700 deelnemers. (ACR)