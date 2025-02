Lore Quatacker pakt Vlaamse indoortitel in Gent

Lore Quatacker liep de voorbije weken weer op een hoog niveau. De naar Gent uitgeweken Zillebeekse pakte de Vlaamse indoortitel op de 1.500 meter en liep op de internationale IFAM-meeting onder de 2’10 op de 800 meter.

Lore had geen ideale aanloop richting het VK. “Tijdens de voorbereiding verliep het stroef en het bleek dat ik ijzertekort had”, vertelt Lore. “Het duurde even voor het opgelost was en het is pas sinds kort dat ik weer de goede vorm te pakken heb. Ik voel nu een duidelijk verschil. Gelukkig kwam de ommekeer er net op tijd, want er kwamen enkele belangrijke wedstrijden aan.” Eerst werd Lore provinciaal kampioene op de 1.500 meter. Enkele weken later nam ze deel aan het VK indoor in Gent, opnieuw de 1.500 meter. “Ik hoopte vooraf op een eerste of tweede plaats. Vooraf had ik met trainer Jean-Claude Fasseur besproken om een rustige eerste 1.000 meter te lopen in de groep en pas de laatste 500 meter te versnellen. Die versnelling zat er zeker nog in en ik won met een mooie voorsprong op de tweede. Ik was heel tevreden met de uitslag. Het was ook een duidelijker verschil dan vorige zomer, toen ik in dezelfde tijd eindigde als Marie Bilo op het BK outdoor. Toen werden we samen Belgisch kampioen. Dit keer werd Estelle Temmerman tweede.” Vorig weekend was er al een volgende wedstrijd voor de atlete van KAA Gent. Ze liep de 800 meter op de IFAM-meeting in haar vertrouwde trainingshal in Gent. “Daar mikte ik vooral op een tijd onder de 2’10. Met 2’09’69 kon ik mijn doel bereiken. Het was nochtans geen ideale wedstrijd. Er zat nog een tikkeltje sneller in. Maar ik ben vooral blij dat de stijgende lijn van conditie doorgetrokken wordt.”

BK op 23 februari

Op zondag 23 februari volgt het BK 1.500 meter in Gent. Of een Belgische titel mogelijk is? Er zijn veel atletes sterk bezig en ik denk dat een podiumplaats moeilijk zal worden. Ik zou graag onder de 4’30” lopen. Na het BK volgt er even rust en dan zal ik de focus op het outdoorseizoen leggen. In de paasvakantie ga ik nog op stage naar Vilamoura. Dan is het tien dagen trainen, eten, slapen en genieten van de zon”, aldus de 26-jarige kinesiste. (API)