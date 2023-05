Een mooie groep sportievelingen startte onlangs op sportpark Ter Schueren in Sint-Eloois-Winkel met Run4Fun. In tien weken tijd proberen de deelnemers op te bouwen naar het lopen van vijf of tien kilometer. Beide groepen trainen zowel op dinsdag- als op donderdagavond. Op donderdagavond 25 mei wordt Run4Fun afgesloten met een leuke activiteit. (BF/foto JS)