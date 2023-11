Lopen voor het goede doel

De Gistelse Joggingclub organiseert op zaterdag 18 november al voor de 28ste keer een loopwedstrijd voor het goede doel: Route 62. “Dit jaar lopen we ten voordele van de Sint-Vincentiusvereniging De Stampaert, actief in Gistel zelf”, laat de sportvereniging weten. Om 14 uur start een kinderloop (1 euro) voor drie leeftijdscategorieën: kleuters, kinderen van het eerste tot en met derde leerjaar, en vierde tot en met zesde leerjaar. Volwassen deelnemers (8 euro) starten een half uur later. Ze hebben de keuze uit een jogging van 4,1 kilometer, een korte route van 7,3 kilometer of een lus van precies 12 kilometer. De sporthal van Gistel (Sportstraat) is het decor voor de start en aankomst. Vooraf inschrijven is mogelijk via de site gistelsejoggingclub.be. (TVA/foto PM)