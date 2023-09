Lopen of wandel voor een ‘Talentje Triple’

Nu zaterdag kan iedereen meedoen aan de eerste Talentenrun. Dit is een organisatie van de ouderraad in samenwerking met Brouwerij Demeester. “Van 14 tot 16 uur kan je een rondje van 2 km wandelen of lopen met start op de speelplaats van De Talententuin”, zegt Kevin Verhoyen. “Het parcours loopt door de wijk rond de school. Eén rondje levert voor 16-plussers één ‘Talentje Triple’ op. Voor de kinderen is dat een sapje. Je kan maximum zes triples of sapjes winnen. Wie geen 16 is, betaalt 5 euro inschrijvingsgeld, wie 16 of ouder 15 euro. Inschrijven via https://forms.gle/dL624Q5Cqy6YbDcL7 of de dag zelf. Na de run kan je iets komen drinken in school.” (IB/foto Frank)