Loopevent Damme-Brugge- Damme aan tiende editie toe

Op zondag 13 april vindt de tiende editie van Damme-Brugge-Damme plaats. Sinds vorig jaar zetten Paul en Jonas Meulebrouck hun schouders onder het loopevenement. “Een nieuwigheid is dat de 5 km wordt opgetrokken naar 6 km.”

Een maand voor Dwars door Brugge kunnen loopfanaten en atleten hun hart ophalen in Damme-Brugge-Damme. Het domein van De Blauwe Zaal, een paardenpension nabij de Damse Vaart, fungeert ook dit keer als epicentrum. “We willen er opnieuw iets moois van maken”, stelt Jonas Meulebrouck. “Er is de aanwezigheid van een dj, er komen een aantal foodtrucks en Parijs-Roubaix op groot scherm.”

Polderstraat

Alle loopwedstrijden starten in de nabijgelegen Polderstraat. De 6 km (start om 13 uur) gaat niet richting Brugge, maar wel de andere kant op, richting Damme. “Op het moment dat de 5 km bezig was, kwamen de meeste atleten voor de andere afstanden toe. Dat zorgde voor een ellenlange file en dat willen we vermijden”, zegt Paul Meulebrouck. “De 6 km gaat via de Polderstraat naar Damme en de Pijpeweg terug.”

De deelnemers aan de 10 km (14 uur) en 21 km (14.30 uur) lopen eveneens richting Damme, aan de overkant van de vaart keren zij terug om via de Karel Van Manderstraat en het Zuidervaartje naar De Blauwe Zaal te lopen. Wie die halve marathon doet, zet zijn weg verder via het grondgebied Sint-Kruis met onder andere de Aardenburgseweg en de Bisschopsdreef. “Het dweilorkest De Valse Noten uit Dudzele zorgt zowel aan de Dambrug als in De Blauwe Zaal voor sfeervolle muziek. De aankomst is niet in het straatje de Blauwezaalhoek maar op het domein zelf.”

Er is ook een kidsloop (12.30 uur) op het nabijgelegen wijndomein Mérula. “Belangrijk is dat er tot eind februari goedkoper kan worden ingeschreven. Daarna kan het nog tot en met woensdag 9 april. We doen echter de dag zelf geen inschrijvingen meer.” (ACR)

Info: Dammebruggedamme.com