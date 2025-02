Loopclub Presto organiseert Trail Run op kasteeldomein

Nadat vorig jaar met succes een eerste editie van de Presto Trail Run georganiseerd werd, gaat men op de ingeslagen weg voort. Op 15 maart vindt de tweede editie van deze wedstrijd plaats en opnieuw vormt het Kasteel van Wijnendale en de omliggende bossen het strijdtoneel.

Na het stopzetten van het Houtland Loopcriterium, waarvan de bekende Presto stratenloop een onderdeel was, werd vorig jaar voor het eerst gekozen voor een Trail Run op en rond het kasteeldomein van Wijnendale. Dit was meteen een schot in de roos, met 240 volwassen lopers en 20 kinderen (-12 jaar). Voorzitter Ronny Pollet (67): “Net als vorig jaar hebben we een limiet gesteld voor het aantal deelnemers. We lopen uiteindelijk deels over paden die ook voor gewone wandelaars toegankelijk zijn én over een privédomein. We willen uiteraard vermijden dat iemand door onze wedstrijd overlast ervaart. Daarom zullen er maximaal 300 volwassenen en 50 kinderen jonger dan 12 worden toegelaten. Op het kasteeldomein zullen enkel de lopers welkom zijn en worden geen toeschouwers toegelaten.” Pollet: “Er kan gekozen worden tussen een korte lus van 8 km, een langere lus van 12 km en de combinatie van beide lussen, wat goed is voor 20 km. In het bos is er een wijziging in het parcours tegenover vorig jaar en er wordt ook in omgekeerde richting gelopen.”

Fotograaf gezocht

“We hebben ondertussen voldoende vrijwillige medewerkers om alles in goede banen te leiden, maar we zijn nog op zoek naar een fotograaf”, geeft Ronny nog mee. “Bedoeling is dat iedereen die de finish haalt op de foto komt, dus het moet iemand zijn die zich enkele uren kan vrijmaken.” Eventuele kandidaten kunnen Ronny contacteren via 0494 079 895. (ED)

Deelnemen kan enkel via voorinschrijvingen (tot 9 maart) via de website van Presto: www.prestorun.be. Daar vind je ook de nodige praktische info omtrent parkeergelegenheid, kleedkamers, prijzen…