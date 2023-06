Lisa Debucquoy (KAVR) trekt met ambitie de zomer in: “Ik wil naar het BK begin september”

Een voortreffelijk winterseizoen en een goede sportstage in Herentals zorgden ervoor dat de 14-jarige Lisa Debucquoy goed voorbereid op het provinciaal kampioen in Tielt verscheen. “Het PK was mijn eerste wedstrijd van het seizoen. De voorbije winter behaalde ik mooie resultaten met als hoogtepunt een persoonlijk record van 8”22 op de 60 meter in de Topsporthal in Gent. Dankzij een goede begeleiding van de trainers maak ik verder progressie. Ik droomde ervan om een medaille te pakken en het podium op het PK te halen. Maar het werden er uiteindelijk zelfs twee! Ik won brons op de 100 meter in een nieuw PR van 13”24 en brons met een sprong van 4m61 in het verspringen. In deze discipline verbeterde ik mijn beste prestatie met liefst 37 cm! Daarnaast werd ik ook nog 4de op de 200 meter. Op deze afstand wist ik mijn besttijd met 71 honderdsten te verbeteren tot 27”29.”

Grote passie

“Atletiek is echt mijn passie, met Usain Bolt als mijn idool. Ook dichter bij huis heb ik een idool: Alexander Doom, lid van de Belgian Tornado’s, Europees kampioen en lid bij onze club. Heel wat leden van onze club dromen ervan om ooit in zijn voetsporen te kunnen treden. Mijn ambities zijn om mijn persoonlijke records deze zomer nog scherper te stellen, zodat ik voor de eerste keer mag deelnemen aan het Belgisch kampioenschap begin september bij de cadetten meisjes. En wie weet geraak ik daardoor ook op de tabellen van KAVR-clubrecords: de tijd van 13”22 op de 100 meter van Danielle Hessel (2012) en de 4m98 in het verspringen van Hanne Cool (2003) liggen misschien binnen mijn mogelijkheden”, aldus de leerlinge maatschappij en welzijn aan het VISO Polenplein. Ze kreeg de sportieve genen mee van haar mama en is naast atletiek ook altijd te vinden voor een partijtje stoeien en ravotten bij de scouts. (FD)