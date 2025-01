“Leuke erkenning, maar wist vooraf niet dat de verkiezing bestond”: Gust Vancanneyt is genomineerd voor West-Vlaams atleet van het jaar

Een koude wind strijkt over het jaagpad langs de Leie in Wervik, de plek waar Gust Vancanneyt (18) bijna dagelijks zijn rondes doet. Tijdens een wandeling vertelt hij openhartig over zijn passie, prestaties en plannen voor de toekomst. Met een nominatie voor West-Vlaams Atleet van het Jaar op zak, kijkt Gust terug op een jaar vol hoogtepunten én blikt hij vooruit naar nieuwe uitdagingen.

Gust Vancanneyt was als kind al een echte sportieveling. “Ik hield van wedstrijden, ongeacht de sport,” herinnert hij zich. Atletiek ontdekte hij toen hij zich aansloot bij FLAC (Flanders Atletiekclub). “Ik zat in het tweede leerjaar en deed een training mee. Vanaf dat moment was ik verkocht.”

“In het begin trainde ik twee keer per week. Het was echt recreatief”, is hij eerlijk. De grote omslag kwam na de coronaperiode. “Sindsdien ben ik echt hard beginnen te trainen. Ik loop nu zo’n 80 à 90 km per week, gespreid over een negental trainingen. Hierbij is de juiste mix van duurloopjes, snelheidstrainingen, kracht en core stability zeker belangrijk. Mijn passie is geëvolueerd naar ambitie. Er zit een duidelijke structuur in mijn weken, en dat geeft me houvast.”

Geen ‘gewone loopjes’ meer

Gaat Gust dan nog ‘gewoon eens gaan lopen’? “Ik kan niet zomaar gaan lopen. Het is meer en meer beginnen te draaien om schema’s, hartslagzones en snelheid. Ik let ook op mijn voeding, vooral in wedstrijdperiodes en wordt hierin begeleid door SANAS Sports Nutrition. Let op: dat wil wel niet zeggen dat ik leef als een monnik (lacht)! Ik geniet ook van een zak chips, maar net voor een wedstrijd laat ik dat wel achterwege. Elk procentje telt dan.”

Sinds een jaar werkt Gust samen met twee nieuwe coaches. Evy en Thijs van het All Athletes Running Team volgen, samen met het multidisciplinair medisch team van Sport’R, Gusts prestaties wetenschappelijk. “Ze doen lactaattesten, monitoren mijn progressie en passen m’n schema’s daarop aan. Die professionele begeleiding motiveert enorm. Ik voel dat ik hierdoor stappen vooruit zet.”

Een succesvol seizoen

2024 was een jaar vol sportieve hoogtepunten. Gust nam deel aan zowel het Belgisch indoor- als outdoor kampioenschap en behaalde een bronzen medaille op de 800 meter indoor en zilver tijdens het outdoorseizoen. “Ik ben vooral tevreden dat ik blessurevrij ben gebleven. Dat is iets wat niet vanzelfsprekend is in onze sport,” vertelt hij. Naast de 800m is Gust ook succesvol op de 400m, een discipline waarin hij in april nog provinciaal kampioen werd.

Dankzij zijn sterke prestaties werd Gust genomineerd voor de verkiezing van West-Vlaams Atleet van het Jaar. “Ik wist niet eens dat deze verkiezing bestond,” lacht hij. “Mijn zus kwam me feliciteren, laat op de avond vorig weekend. Het is een hele eer om bij de genomineerden te zitten, zeker omdat er ook atleten tussen zitten die aan de Olympische Spelen hebben deelgenomen.”

Hoewel hij zich geen illusies maakt over de einduitslag, blijft hij trots. “Alexander Doom heeft de beste prestaties neergezet. Ik denk dat hij zal winnen, en dat gun ik hem ook. Maar het feit dat ik hier mag staan, motiveert me om verder te blijven werken.”

Blik op de toekomst

Voor 2025 heeft Gust een duidelijke ambitie: kwalificatie voor het EK voor junioren. “Ik weet nog niet welke tijd ik precies moet halen, maar ik vermoed dat ik zo’n drie seconden sneller moet lopen dan mijn persoonlijk record. Dat wordt een heel stevige uitdaging.”

Naast zijn intensieve trainingsschema combineert Gust ook een opleiding kinesitherapie in Brugge en is hij leider bij Chiro JOW Wervik. “Ik vind het belangrijk om sociaal contact te hebben. Ik voel niet dat ik veel moet opofferen voor mijn sport. Het enige wat ik minder doe, is uitgaan, maar daar heb ik eigenlijk ook geen behoefte aan.”

Zijn familie speelt ten slotte een belangrijke rol in zijn atletiekcarrière. “Mijn vader Toni is ook trainer bij FLAC Wervik en begeleidt me vaak naar wedstrijden. Hij is in zekere zin mijn mentor. Maar vlak voor een wedstrijd trek ik me terug in mijn eigen cocon. Dan wil ik liever met rust gelaten worden.”