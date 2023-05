Leerlingen Sint-Aloysiuscollege op Color Run

Op dinsdag 16 mei vond de tweede Color Run plaats in en rond het Sint-Aloysiuscollege. Zo’n 800 leerlingen stonden om 13.45 uur startensklaar aan het sportcomplex aan de Overleie voor hun tweede Color Run. Alle leerlingen startten met een witte T-shirt. Langs het parcours werden ze door een tiental leerkrachten getrakteerd op een kleurrijk goedje, in de vorm van kalkpoeder. “Onder het moto: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ zetten we onze leerlingen aan tot sport en beweging. Onze enthousiaste werkgroep heeft vandaag gezorgd voor een mooi parcours. Er waren ook enkele ludieke opdrachten voorzien om het hen nét nog een beetje moeilijker te maken”, lacht leerkracht LO Elise Dubois. Bij aankomst zagen de leerlingen alle kleuren van de regenboog. Ze kregen allemaal een welverdiende verfrissing. (NVM/foto NVM)