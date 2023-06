Laurien Deroo is atlete en trainster bij Flac Ieper: “Voorliefde voor werpnummers”

Laurien Deroo is atlete en trainster bij Flac Ieper. De 18-jarige Ieperse pakte recent nog medailles op het PK in het discuswerpen en kogelstoten en hoopt komende zomer nog enkele wedstrijden te betwisten.

Laurien Deroo (18) begon in het derde kleuter met zwemmen. “In het vierde leerjaar wilde ik iets anders doen en in mijn zoektocht naar een nieuwe sport kwam ik uit bij atletiek”, vertelt Laurien, wiens zus Marylise ook bij Flac Ieper aangesloten is. “Zij begon ook in het vierde leerjaar met atletiek. Marylise is twee jaar jonger en gespecialiseerd in het hamerslingeren. Vorig jaar werd ze nog tweede op het PK”, aldus Laurien, die ook een voorliefde heeft voor werpnummers. “Ik train twee à drie keer per week en heb elke vrijdag werptraining van Pascal Plets. Op het PK in Tielt won ik twee bronzen medailles bij de junioren in het kogelstoten en discuswerpen. Op het PK was het nog maar mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Mijn afstanden van 21,87 meter in het discuswerpen en 6,97 meter in het kogelstoten kunnen nog beter. Zo werp ik de kogel op training al voorbij de 7 meter. Het was bovendien voor het eerst met een kogel van 4 kilogram. Later nam ik in dezelfde categorieën nog deel aan de interclub in Sint-Niklaas, waar we het behoud konden verzekeren.”

Nieuwe stap

Naast het werpen loopt Laurien nog de afstanden 800 en 1.500 meter. “Dit jaar liep ik nog geen wedstrijden”, zegt Laurien die in het zesde middelbaar van het College in Ieper zit. “Ik volg de richting wetenschappen-wiskunde 8. Volgend jaar zou ik aan de UGent handelsingenieur willen studeren. De komende weken staan in het teken van mijn laatste examens in het middelbaar en volgend schooljaar zal ik dan wellicht minder tijd hebben om te trainen in Ieper. Na de examens wil ik graag nog enkele wedstrijden meepikken van de zomercampagne.”

Laurien heeft ook nog een andere rol binnen de club. “Toen er tijdens de coronaperiode een tekort kwam aan trainers, heb ik me aangemeld. Ik ben trainster en af en toe ook begeleider bij wedstrijden. Elke zaterdag geef ik training aan de miniemen en soms spring ik in op woensdag. Ik zou dit graag nog blijven doen, want het is superfijn.” (API)