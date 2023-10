Laureaten Loopcriterium van de Kust gehuldigd

In het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys zijn de laureaten van het Loopcriterium van de Kust gelauwerd. Er waren in juli en augustus tien wedstrijden, in evenveel badplaatsen tussen De Panne en Knokke-Heist.

Het Loopcriterium van de Kust is een organisatie van het Sport Overleg Kust (S. O. K), een samenwerkingsverband tussen alle kustgemeenten. Klassementslopers moesten aan vier van de tien wedstrijden deelnemen om punten te kunnen scoren voor het criterium. De meeste lopers zakten af naar Koksijde (931), Wenduine (742) en Knokke-Heist (736).

“Maar alle tien de wedstrijden waren succesvol”, zegt Marleen Decordier, sportfunctionaris in De Panne. “We zijn heel tevreden over de opkomst.Na de coronaperiode was het eventjes moeilijk om de mensen weer op de been te krijgen, maar dit jaar was ons streefdoel 5.000 lopers en we hebben dat bijna gehaald, met 4.937.”

De winnaars van het criterium zijn Emile Vervaeke (Kuurne), voor Arno Demeerlaere (Vichte) en Jason Lefever (Harelbeke) bij de mannen, en Valery Audenaert (Destelbergen), voor Anneleen Vancoppenolle (Sint-Andries) en Marte Deheegher (Veurne) bij de vrouwen. Bij de masters waren dat Davy Stieperaere, voor Maarten Maes (De Klinge) en Alain Geerts (Impe), en Eva Soetemans (Humbeek) voor Lies Deruddere (Wevelgem) en Cindy Vanlerberghe (Blankenberge).

Inzetten op jeugd

Volgend jaar zet de organisatie verder in op beleving en families. “Hoe meer kinderen en jongeren meelopen, hoe meer het levenslang sporten gepromoot wordt. Door beleving toe te voegen aan elke loopwedstrijd trachten we ervoor te zorgen dat deelnemers het aangenaam vinden om te lopen, en genieten van de omgeving. Ook blijven we inzetten op de mug-heli. Dit jaar konden wij die 500 euro schenken.”

Volgend jaar worden de tien wedstrijden in een licht gewijzigde volgorde georganiseerd. (ACR)