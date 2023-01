Laura Ooghe springt naar Vlaamse titel en Belgisch scholierenrecord: “Wou vandaag graag alleen recordhoudster worden”

Op het VK indoor in Gent was de 16-jarige Laura Ooghe één van de absolute uitblinkers. Niet alleen pakte de verspringster als enige West-Vlaamse atleet de Vlaamse titel, maar met een sprong van 6m13 verbeterde ze ook nog eens het nationaal scholierenrecord. “Nadat ik vorig weekend het Belgisch record al geëvenaard had, wou ik het vandaag ook graag écht breken”, klinkt het.

Laura Ooghe liet vorig weekend al van zich spreken op het VK voor cadetten en scholieren. Daar sprong ze bij haar laatste poging naar 6m11, wat goud opleverde en wat een evenaring van het Belgisch record betekende. “Ik wou deze winter eigenlijk vooral de 6 meter halen”, zegt ze. “Dit lukte al bij mijn eerste wedstrijd en dat schonk me natuurlijk heel veel voldoening. De evenaring van het Belgisch record was al speciaal, maar het is natuurlijk nog leuker als je als enige het record in handen hebt. Dat was dan ook de grote doelstelling vandaag.”

Dubbele titel

Bij haar eerste twee sprongen liet de Bredense nog twee nulpogingen noteren, maar bij haar derde poging was het wel raak: 6m13. Een nieuw BR en meteen stond ze ook in pole position voor de Vlaamse titel alle categorieën. “Mijn sprongen waren vandaag wel niet heel regelmatig. Ik had wat problemen met mijn aanloop en daardoor kwam ik niet altijd even goed uit. Da’s zeker iets waar ik de komende weken nog op moet gaan trainen.”

Uiteindelijk deed niemand nog beter dan Ooghe en schreef ze dus na de Vlaamse scholierentitel nu ook de Vlaamse titel alle categorieën op haar naam. “Ik had vandaag wel niet verwacht dat ik ging winnen. Sennah Verhoeijen had afgelopen zomer al 6m25 gesprongen en was de grote favoriete. Dat ik de titel pak en dat ik samen met mijn clubgenote en trainingsmaatje Maité Beernaert, die brons haalde, op het podium mocht, is wel heel bijzonder”, gaat ze verder.

Overstap

De studente Wiskunde-Wetenschappen maakte vorig jaar de overstap van Hermes Club Oostende naar Houtland AC en boekte sindsdien grote vooruitgang in het verspringen. “Ik wou vooral specifieker gaan trainen op verspringen en bij Houtland vond ik met Noël Coddens de perfecte trainer daarvoor. Op technisch vlak heb ik het afgelopen jaar grote stappen voorwaarts gezet en dat zie je nu ook in mijn prestaties.”

“De komende weken staan nog het Belgisch kampioenschap alle categorieën en het BK bij de scholieren op het programma. Het doel is om mijn recordsprongen te bevestigen en eventueel nog wat te verbeteren. We zien wel, maar het indoorseizoen kan voor mij sowieso al niet meer stuk”, besluit ze.

