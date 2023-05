Laura Ooghe springt de limiet voor de EYOF

Zondag stonden voor de cadetten en scholieren de interclub op het programma. De jongens en meisjes van Houtland AC trokken naar Deinze om er aan te treden in tweede landelijke en ze deden het uitstekend. Ze kroonden zich tot kampioen en beukten zo de poort naar de eerste landelijke afdeling open. Grote uitblinker was Laura Ooghe die het verspringen won met een officiële sprong van 6m10. Daarmee kwalificeerde de atlete uit Bredene zich voor het European Youth Olympic Festivan (EYOF) dat van 25 tot 29 juli plaatsvindt in het Sloveens Maribor plaatsvindt.

Laura Ooghe maakte afgelopen winter al indruk door het nationaal scholierenrecord verspringen op 6m13 te brengen. Om naar Maribor te mogen moest ze in het zomerseizoen 6m04 springen. Dat mocht dan ook geen probleem opleveren, maar tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen bleef ze wel wat op haar honger. “De omstandigheden zaten niet altijd mee”, zegt ze.

“Ik hoopte uiteraard om zo snel mogelijk de limiet te springen. Dan kon ik de rest van het seizoen zonder die extra druk afwerken. Echt nerveus werd ik er niet door, maar ik ben wel blij dat ik de limiet nog voor de examens het gehaald. Het zorgt voor wat mentale rust”.

Rugwind

“Vandaag waren de omstandigheden in Deinze uitstekend, maar toch vreesde ik dat de wind de grote spelbreker zou zijn. Bij mijn tweede poging sprong ik 6m28, maar jammer genoeg met teveel rugwind. Ook bij mijn andere pogingen blies de wind te hard in het voordeel, maar uiteindelijk vielen bij mijn laatste poging alle puzzelstukjes samen. Ik sprong 6m10 met een geldige rugwind. Ik had dus mijn ticket voor de EYOF beet”, gaat ze verder.

Eerste internationaal kampioenschap

Daarmee kwalificeert de 16-jarige atlete zich dus voor het eerst in haar carrière voor een internationaal kampioenschap.

“De kwalificatie voor de EYOF was het absolute hoofddoel van mijn seizoen. Na mijn prestaties afgelopen winter droomde ik er al van om me ervoor te kwalificeren. Het is nu gelukt en daar ben ik enorm blij om. Welke rol ik op dat kampioenschap kan spelen weet ik niet, maar dat zien we dan wel. Ik ben nu vooral blij dat ik de limiet gesprongen heb.”, besluit ze.

