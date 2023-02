Laura Ooghe heeft knap indoorseizoen achter de rug: “Aan een meerkamp wil ik wel eens deelnemen”

Op het voorbije Vlaams kampioenschap in Gent greep verspringster Laura Ooghe als enige West-Vlaamse atlete de titel. Met haar sprong van 6 meter 13 verbeterde ze ook nog eens het nationaal scholierenrecord.

Laura Ooghe stamt uit een sportief gezin. Haar broer is middenvelder in de B-kern van KM Torhout, terwijl haar vader nog aan basketbal deed bij Oostende. Haar moeder slaagde er in de atletiek in om in 1992 als een 16-jarige de 100 meter af te leggen in 12”34. Zij behield tot in 2013 het clubrecord bij de scholieren. Manon Depuydt bracht het toen op 11”96. Dochter Laura ontdekte de atletieksport als kleuter. Bij Kids Atletiek in Bredene. Sarah Speleers startte in 2011 dit initiatief om atletiek spelenderwijs aan te leren. “Vier jaar later in het vijfde leerjaar maakte ik de overstap naar Hermes Oostende, destijds ook de club van mijn moeder. Ik deed dat toen in combinatie met zwemmen en reed ook met skeelers bij de Zwaantjes Roller Club.”

Vorig jaar maakte je als atlete de overstap naar Houtland Atletiek Club?

“In Oostende, bij Hermes, was het vooral algemeen wat ik deed. Met ook wel de werpnummers. Nu bij Houtland heb ik mij meer kunnen richten op het verspringen, het sprinten en de horden, 60 meter indoor en 100 meter outdoor. Ik ben ook wel geïnteresseerd in de meerkamp en overweeg om hier eens aan mee te doen. Met speerwerpen, kogelstoten en hoogspringen. Ik zou dat wel eens leuk vinden.”

Meerkamp, is dat iets wat je wordt opgedragen?

“Op woensdag train ik in Gent, binnen een groep die aan meerkamp doet. Ik zie dat wel zitten om daar verder op te trainen en daar ook beter in te worden. En Gent is omdat ik geselecteerd ben voor een pre-topsportprogramma. De trainingen daar zijn toch iets anders dan in Torhout, waar we specifiek voor de disciplines gaan waar we beter in zijn. In Gent is het meer algemeen.”

Verspringen is je beste discipline?

“Klopt. Maar ook horden doe ik graag. Ik word er steeds beter in. En die Vlaamse titel in het verspringen. Daar ben ik best wel trots op. Mijn doel deze winter was eigenlijk die zes meter bereiken, want vorige zomer geraakte ik tot 5 meter 96. Op het Vlaams kampioenschap liet ik eerst twee keer een nul noteren. Bij mijn derde sprong was het wel raak: 6 meter 13, goed voor een nieuw Belgisch record. Dat ik samen met mijn clubgenote en trainingsmaatje Maité Beernaert, die brons haalde, op het podium mocht was wel heel bijzonder.”

Wie is Laura Ooghe? Leeftijd: 16 jaar Sport: Atletiek Disciplines: verspringen, horden en korte sprint Woonplaats: Bredene Studies: Wiskunde-wetenschappen in Athena Centrum in Oostende Ouders: Kris Ooghe, werkt voor Defensie, en Kim Maeckelberghe is actief in een verzekeringskantoor Broer: Brent Ooghe (19) is voetballer bij KM Torhout Club: Houtland Atletiek Club Palmares: Vlaams kampioen indoor in het verspringen bij de scholieren met een nieuw Belgisch record in die leeftijdscategorie en Vlaams kampioen indoor verspringen alle categorieën

Bij Houtland AC tref je een coach als Noël Coddens?

“Hij is gedreven. De perfecte trainer om specifieker en dus ook op het verspringen te trainen. Er zit vooruitgang in. Ik train binnen een groep die veel aan wedstrijden doet. Technisch heb ik het afgelopen jaar grote stappen gezet. Dat zie je nu ook aan mijn prestaties. Bij Hermes Oostende zat ik in een groep met mensen die niet zo vaak kwamen trainen. Ook minder competitief gericht. We startten er telkens met de basis. Bijvoorbeeld discuswerpen. Dat was telkens vanuit stand. Ik bouwde niet verder op en geraakte minder gemotiveerd. Maar aan die vijf jaar daar hou ik ook mooie herinneringen over, met mijn eerste wedstrijden die ik kon doen.”

De voorbije training werd er onder andere gewerkt met potjes op piste?

“Dit wordt gebruikt bij het verspringen. Bij je laatste passen is het belangrijk dat je vlug afstoot en hoger van de grond gaat. Alsook om te zien of je bij je aanloop uiteindelijk goed uitkomt, net tegen de plank. De jongste tijd heb ik daar toch wat moeite mee. Ik kom te ver ofwel te veel ervoor waarbij ik centimeters verlies. Ik moet ervoor zorgen dat mijn aanloop telkens dezelfde is en mijn passen dus elke keer even groot zijn.”

“Op het BK indoor ga ik vooral mijn eigen wedstrijd doen”

Er is zondag het BK indoor in Gent, alle categorieën?

“Ik verwacht niet om er op het podium te staan. Het is met de grotere. Ik hoop op goede sprongen en ga er vooral mijn eigen wedstrijd doen. Ik ga mezelf geen druk opleggen. Ik besef wel dat ik niet elke keer beter ga springen. Op het BK alle categorieën verwacht ik wel om in de zes meter te springen. Er is dan nog het Belgisch kampioenschap voor scholieren. Daar hoop ik wel op een medaille.”

Met welke atleten zal je bijvoorbeeld rekening moeten houden?

“In het verspringen is dat met de een jaar jongere Jade Cuvelier uit Brugge. Bij de horden zijn het onder meer de Gentenaars Camille Sonneville en Ine Impens.”

Wat is je doelstelling op langere termijn?

“Aan een internationale wedstrijd meedoen. Dat zou wel tof zijn. Niet gemakkelijk want de limieten in België liggen toch redelijk hoog. Hoger dan in andere landen. De wedstrijden zijn tijdens de zomer en je limiet dien je dan al in het begin van dat seizoen te behalen. Als dat pas op het einde van het jaar lukt is dat wel jammer. Je weet dat je het kan maar intussen is de wedstrijd voorbij.”

Wie is je grote voorbeeld en waarom?

“Nafi Thiam natuurlijk. Zij heeft al zoveel titels behaald. Een mooie totaal atlete.”