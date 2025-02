KU Leuven Sport huldigt topsportstudente Helena Ponette

KU Leuven heeft op woensdag 19 februari haar topsportstudenten in de kijker gezet. Tijdens een officiële huldiging werden drie uitzonderlijke sporters geëerd: Bart Swings (schaatsen en skeeleren), Helena Ponette uit Oostende (atletiek) en Heleen Nauwelaers (basketbal). Met deze erkenning onderstreept KU Leuven haar engagement om talentvolle studenten de kans te geven zowel academisch als sportief te excelleren.

Sport en academische ambitie hand in hand KU Leuven hecht veel belang aan sport, zowel als motor voor persoonlijke ontwikkeling als in het kader van haar bredere maatschappelijke rol. Sinds 1993 biedt de universiteit een topsportstatuut, waarmee studenten hun studie en sportcarrière optimaal kunnen combineren. Dit statuut stelt hen in staat om lessen en examens flexibel te plannen, zonder in te boeten op academische kwaliteit. Momenteel maken 305 KU Leuven-studenten gebruik van dit statuut.

‘KU Leuven wil een omgeving creëren waarin talentvolle studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. Topsport en academische excellentie zijn geen tegenpolen, maar versterken elkaar juist’, zegt rector Luc Sels. ‘De vaardigheden die sporters ontwikkelen – discipline, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid –komen hen niet alleen in hun sport maar ook in hun academische en latere professionele carrière ten goede.’

De laureaten van 2024

Dit jaar huldigde KU Leuven drie uitzonderlijke sporters: Bart Swings (schaatsen en skeeleren), Helena Ponette (atletiek) en Heleen Nauwelaers (basketbal).

Als geneeskundestudente en Olympische atlete bewijst Helena Ponette dat hard werken loont. Ze is een vaste waarde in de Belgische 400 meter-sprint en de estafetteteams Belgian Cheetahs (4×400 meter dames) en Belgian Waffles (4×400 meter gemengd). Haar talent was al vroeg zichtbaar toen ze in 2022 de Gouden Spike voor beste vrouwelijke belofte won. Sindsdien veroverde ze drie keer de Belgische titel op de 400 meter en vestigde ze een Belgisch record in deze discipline. 2024 werd een hoogtepunt in haar carrière: ze droeg bij aan een 4e plaats op de Olympische Spelen in de mixed relay 4×400 en behaalde met de Cheetahs een bronzen medaille op het EK in Rome.

Sport als deel van het DNA van KU Leuven‘Als universiteit geloven we dat sport een essentiële rol speelt in de vorming van studenten’, zegt professor Hilde Feys, vicerector van Diversiteits- en Studentenbeleid, ook bevoegd voor Sport, Gezondheid en Welzijn. ‘Via KU Leuven Sport investeren we in een breed en kwalitatief sportaanbod, niet alleen voor topsporters maar voor alle studenten en medewerkers. Met talrijke sportfaciliteiten, evenementen en competities moedigt de universiteit haar studenten aan om een actieve levensstijl te omarmen.’

‘Door topsporters te ondersteunen, draagt KU Leuven niet alleen bij aan individuele successen, maar ook aan de Belgische sportwereld in het algemeen’, voegt professor Gert Vande Broeck, verantwoordelijke KU Leuven Sport. De prestaties van laureaten zoals Swings, Ponette en Nauwelaers tonen aan dat het mogelijk is om zowel academische als sportieve dromen waar te maken.