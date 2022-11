Kortrijkse Moore Guldensporenmeeting wordt in 2023 WACT bronze-meeting

Na de succesvolle edities van de vorige jaren krijgt de Moore Guldensporenmeeting van World Athletics het World Athletics Continental Tour bronze label. Zo komt de Kortrijkse Moore Guldensporenmeeting in 2023 op hetzelfde niveau als de Nacht van de Atletiek en de Meeting International de la Province de Liège.

In 2023 staat de MOORE Guldensporenmeeting in het teken van het WK dat doorgaat in augustus in Boedapest. Atleten van over de hele wereld krijgen in Kortrijk een kans om hun selectie voor Boedapest af te dwingen. Dat kunnen ze door de limiet voor deelname te realiseren, of door hun plaats op de worldranking te verbeteren door de extra punten die zij in Kortrijk kunnen verdienen.

In de vorige jaren kwamen tientallen Olympische kampioenen, wereldkampioenen, Europese kampioenen langs in Kortrijk. Onder hen Tirunesh Dibaba (ETH) en Letesenbet Gidey (ETH), wereldrecordhoudsters op 5000m en 10000m. In 2017 vestigde Jakob Ingebrigsten (NOR) in Kortrijk een Europees Junioresrecord op 3000m steeple. In 2019 was Asafa Powell (JAM), voormalig wereldrecordhouder op 100m, present. Vorig jaar was Europees recordhoudster 200m Dafne Schippers (NED) van de partij.

De steile ambities van de organisatie worden ondersteund door de Stad Kortrijk en door de nieuwe wedstrijdsponsor Moore. Moore is een ambitieuze consultant die accountancy en andere diensten levert aan ondernemingen, en dat zich profileert als de companies compagnon.