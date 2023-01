Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare organiseert PK veldlopen op Schiervelde: “Het leeft binnen de club”

Zondag vinden op Schiervelde in Roeselare de West-Vlaamse kampioenschappen veldlopen voor alle categorieën plaats. De Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare (KAVR), die het PK organiseren, kijken uit naar die belangrijke confrontatie voor eigen volk.

Thijs Vandermeersch (32) volgde een bacheloropleiding lichamelijke opvoeding-biologie en is beroepsmatig aan de slag als leerkracht lichamelijke opvoeding bij VBS Driespan Gistel-Moere-Zevekote. Evy Pieters (35) volgde een master in de lichamelijke opvoeding en werkt als leerkracht biologie en chemie in het Koninklijk Atheneum Oostende. Het koppel woont in Eernegem en heeft twee zoontjes: Mathis en Naud.

Thijs en Evy zijn niet alleen in het dagdagelijkse leven een koppel, ook bij het Roeselaarse KAVR vormen ze een tandem als jeugdtrainers van de afstandslopers. “Van cadetten tot en met senior”, knikt Thijs. “Vanaf de cadetten kunnen leden van de club zich specialiseren. Als ze voor fond en halve fond kiezen, komen ze bij Evy en ik terecht. Er worden twee clubtrainingen per week voorzien, elke dinsdag en donderdag, en daarnaast werken ze de rest van de week een individueel schema af dat door ons wordt opgesteld. Momenteel begeleiden we zo’n 20 atleten, waarvan vijf meisjes.”

Verrassingen

Zondag vindt in Roeselare het provinciaal kampioenschap veldlopen plaats, een belangrijke afspraak voor het organiserende KAVR. “Het leeft wel binnen de club, zeker omdat het in eigen stad is en dit PK voor de meeste atleten toegankelijker is dan een Belgisch kampioenschap”, beaamt Thijs. Evy knikt. “Na de CrossCup-manche in november is dit voor de meeste jeugdatleten uit de streek hun tweede doel van de winter. Het nadeel is dat de datum van het PK met twee, drie weken vervroegd is. Onze lopers komen allemaal uit een examenperiode en sommigen zijn tijdens de voorbije kerstvakantie gaan skiën. Het tijdstip is dus niet ideaal. Een fenomeen op zo’n PK is vaak dat je verrassingen ziet. Er zijn atleten die meer richting het BK van eind februari in Brussel toewerken. Dan kan je halfweg januari onmogelijk in topconditie zijn. Die twee kampioenschappen zijn heel moeilijk te combineren.”

Thijs en Evy verwachten zondag dan ook geen wonderen. “We hebben een paar atleten die hoog kunnen scoren, maar twee van hen hebben corona gehad en zijn nog op zoek naar hun beste niveau.” Thijs: “Scholier Jerome Kindt (die vorig jaar als eerste KAVR-scholier ooit onder de vier minuten op de 1.500 meter ging, red.) zou dicht kunnen eindigen, maar hij is vooral een pisteloper en de cross zien we als een investering in de zomer. Bovendien ligt het niveau van de tegenstand in West-Vlaanderen hoog.” Evy voegt toe dat ze met hun betere atleten eerder op het BK mikken. “Dat is en blijft toch de echte waardemeter. Vorig jaar hebben we vastgesteld dat zij op het PK nog niet op de top van hun kunnen zaten. Ook al eindigden enkele atleten op het podium, je zag dat ze net niet goed genoeg waren.”

De favorieten

Op het PK voor senioren verwachten Thijs en Evy een sterke Julie Voet, die vorige maand nog aan het EK veldlopen voor junioren mocht deelnemen en nu haar eerste cross bij de volwassenen loopt. “Ik weet wel niet of Julie naar dit PK heeft toegewerkt. Bovendien zit ze volop in de examens”, merkt Evy op. “Afwachten ook of Hanna Vandenbussche start. Zij liep eind vorig jaar nog een marathon en zal waarschijnlijk pas in de CrossCup in Hannut haar rentree in het veld maken, in functie van het BK.”

Bij de heren verwacht Thijs een open strijd. “Jonathan Goudeseune en Steven Casteele zijn de twee grote favorieten, als ze tenminste deelnemen. Dat geldt ook voor Ward D’Hoore. Mathias Hoornaert van onze club is goed bezig, maar het niveau van die twee ligt nog iets hoger. Lucas Outtier trok naar Kenia voor een stage en zal ook in orde zijn.” Evy benadrukt dat het niveau in West-Vlaanderen in de breedte behoorlijk hoog ligt. “Maaike Vander Cruyssen doet het uitstekend op de halve fond, al ligt de cross haar iets minder.” Thijs: “Vorige winter had je bij Olympic Brugge Wout Louagie die aan het EK mocht deelnemen. En bij Hermes Oostende is er Willem Renders die op Belgisch niveau bijna alles wint.”

“Onze visie is om onze jeugdatleten in de eerste plaats blessurevrij te houden”

De realiteit zegt dat het in de atletieksport niet evident is om als jonge gast door te groeien naar een toekomst als profsporter. Thijs en Evy beamen dat. “Onze visie is om de jeugdatleten in de eerste plaats blessurevrij te houden, zodat ze na hun studies kunnen doorgroeien. Afstandslopers zijn tussen hun 26ste en 28ste op hun top. Wij focussen op stelselmatige progressie, maar horen soms in de wandelgangen dat er redelijk veel zware blessures op jeugdige leeftijd zijn. Wij willen dat vermijden en blijven in onze trainingsgroep grotendeels van blessures gespaard.”

In functie daarvan werken Thijs en Evy, die beiden hun trainer A-diploma haalden, voor hun jeugdatleten bij KAVR nauw samen met AZ Delta. Thijs: “We doen onze krachttrainingen in Sport’R (het sportmedisch centrum van AZ Delta sinds maart 2020, red.) en hebben een volledig medisch team in steun om preventief te werk te gaan en zoveel mogelijk blessures te vermijden.” Evy geeft hun eigen carrière als voorbeeld. “Thijs en ik moesten vaak onze eigen weg zoeken en soms had je vooral geluk nodig om bij de juiste persoon terecht te komen.” Thijs: “We proberen stapje per stapje professioneler te werk te gaan. Een goeie omkadering is het begin van alles.”

Kerk in het midden

Zelf hebben Thijs en Evy ook een uitgebreid PK-verleden. “Ik weet niet meer hoe vaak ik West-Vlaams veldloopkampioene ben geworden, maar sowieso een paar keer op de lange cross en ook één keer op de korte afstand.” Thijs herinnert zich enkele gouden medailles bij de jeugd en twee zeges bij de senioren. “Eén keer was dat in Wijnendale-Torhout, waar zowel Evy als ik provinciaal kampioene werden bij een organisatie van onze toenmalige club Houtland. Een mooie herinnering.”

Toch zullen de twee zondag niet aan de start staan. “Ik werk toe naar mijn allerlaatste wedstrijd, het EK voor clubs in Spanje van begin februari”, geeft Evy aan. “Ik liep in oktober de marathon van Amsterdam en doe het deze winter rustig aan”, voegt Thijs eraan toe. “De combinatie met de zorg voor onze kindjes is niet altijd evident. We maken er een beurtrol van: ik loop vooral in de zomer, Evy vooral in de winter. (grijnst) Kwestie van geen miserie te hebben.” Evy ziet er de humor wel van in. “Ik mag dus in het slechte weer lopen en als het zonnetje uitkomt, is Thijs daar.”