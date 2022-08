Komt er een Finse piste aan de Meersen in Westouter?

In 2021 werd de gemeente Heuvelland eigenaar van circa 2,5 ha weiland in het centrum van Westouter. De grote lijnen van een herbestemming van de weide werden ondertussen vastgelegd in schetsen en al met een werkgroep besproken, en er volgde al een bespreking met alle geïnteresseerde inwoners. Op de Meersen van Westouter moet volgens CD&V Heuvelland een Finse looppiste de sportievelingen aantrekken.

De ‘Meersen van Westouter’ wordt een nieuwe ontmoetingsplek worden voor bewoner en bezoeker van Westouter. “Het project in de Meersstraat is volgens ons een unieke kans”, zegt voorzitter Nathan Duhayon. “Nu gaan veel lopers naar de piste in Poperinge om te sporten, maar in de toekomst zou dit op en rond de Meersen kunnen. In combinatie met het speelplein, het voetbalveldje en het skatepark zou dit een ideaal recreatiedomein zijn voor Heuvelland. We lanceren dit idee nu, zodat het kan meegenomen worden in de verder uitwerking van de site.” Ook raadslid Evelyne Gaudissabois van CD&V Heuvelland, die zelf vaak gaat joggen, loopt warm voor het idee: “De zachte, verende bovenlaag geeft een aangenaam loopgevoel. Bovendien is het minder belastend voor je gewrichten dan op harde ondergrond lopen. Daarnaast is het fijn aan zo’n Finse piste dat ze niet veel plaats in beslag neemt, waardoor je binnenin het parcours nog veel andere mogelijkheden hebt”, aldus Evelyne.

Het idee van een Finse looppiste is naar de mening van burgemeester Wieland De Meyer niet zo evident.” Het is een grote kost en gezien we de nieuwe zone zoveel mogelijk overstroombaar en infiltreerbaar houden, is het moeilijk om daar een Finse piste op te leggen. Maar het studiebureau is reeds aan het onderzoeken of dat zou lukken. Nieuw is dat idee trouwens niet.” Met het project aan de Meersen wordt zeker al maximaal ruimte gegeven aan water. “De weide wordt begrensd door de Franse Beek. Op de plaats waar de beek de projectzone binnenkomt maakt ze een 90 graden bocht. Deze bocht vertraagt de afvoer van water in de beek en verhoogt het risico op overstromingen. Het wegwerken van dit risico en het voorzien van extra waterberging is de directe aanleiding om de weides een nieuwe invulling te geven. Naast berging van water komt er avontuurlijke ravotzone, rust- en ontmoetingsplek langs het water, een wandel- en fietsdoorsteek, extra natuur, een groene tijdelijke evenementenparking, een fruitboomgaard, deze en andere functies komen hier samen. Gezinnen met kinderen, jeugdbewegingen, buurtbewoners, de zachte recreant, de senior, iedereen is welkom op deze intergenerationele ontmoetingsplek.” Eerder reageerde N-VA Heuvelland met de vraag naar een randparking op de site aan de Meersen om de overlast van al dan niet fout-geparkeerde wagens in de dorpskern in drukke toeristische periodes wat te temperen, maar het gemeentebestuur wil enkel een tijdelijke parking bij evenementen voorzien.