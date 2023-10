Koen Naert wint vlotjes de halve marathon in thuisstad Brugge

Koen Naert heeft zondag de halve marathon gewonnen in zijn thuisstad Brugge. De voormalige Europese marathonkampioen won in 1u04:27.

In de buurt van zijn persoonlijk record, dat sinds 2021 op 1u01:38 staat, kwam Naert in Brugge niet. Dat was ook nooit de bedoeling. Hij maakte er gewoon een doorgedreven training van in functie van zijn volgende marathon, op 5 november in New York. Daar probeert Naert beter te doen dan zijn achtste plaats in 2017, toen al een stuntprestatie.

Op het moment dat Naert in Brugge over de meet liep wees hij naar de hemel. Dit deed hij om de opa van zijn vrouw te herdenken die de avond voordien overleed en een grote supporter was van de topsporter.

In Brugge haalde Naert het zondag voor Giani Vanden Broucke (1u07:27) en Sergio Strollo (1u07:56). Bij de vrouwen was Elisa Vancolen de beste in 1u20:17 voor Lutgard Goethals (1u22:01) en Virginie Soenen (1u24:55). Op de volledige marathon haalde Michiel Van Der Bauwhede het in 2u28:36. Bij de vrouwen won de Amerikaanse Christy Murphy in 3u04:10.

(ACR)