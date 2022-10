Koen Naert wint halve marathon van Brugge

Koen Naert heeft zondag de halve marathon van Brugge gewonnen. De voormalige Europese marathonkampioen haalde het in een 1u06’33.

“Het was een heel mooie wedstrijd. Het laatste stuk was wat tegen wind. Dat was toch even schrikken”, stelt de atleet uit Oostkamp die in het eerste wedstrijddeel geflankeerd werd door Mathieu Van Overeen. Die gaf vooral een sterke indruk. “Ik was van plan om in het begin mee te lopen met Jill De Brouwer. Hij is iemand die bij ons in de groep traint. En als er iemand vlugger zou gaan zou ik sowieso aanklampen.”

Geen snel parcours

Tot twaalf, dertien kilometer bleef Naert in het gezelschap van Van Overeem, hijzelf in voorbereiding voor de marathon in Frankfurt eind deze maand. “Ik ben dan een klein beetje versneld. En ik finishte uiteindelijk in 1u06, wat ik niet had verwacht”, aldus Naert. “Het is altijd leuk om in Brugge aanwezig te zijn. Ik ga er nooit naar toe pieken. Daarvoor is het parcours niet snel genoeg.”

“Drie weken geleden had ik Covid, dus was het voor mij een beetje koffiedik kijken wat het vandaag zou worden. Vandaar dat ik heel traag wilde starten en dat is gelukkig goed meegevallen. Het was een race zoals ik die vooraf in gedachten had, om op het laatste tegen wind goed door te kunnen geven.”

Naert kon zich als West-Vlaming nog eens aan zijn thuispubliek tonen. Hij kwam op de Markt van Brugge als eerste over de finish voor Mathieu Van Overeem uit Brussel (1u07’49) en Jill De Brouwer uit Herzeele (1u10’26). Naert plant nu toch wat redelijk aan wedstrijden vooral als training, zoals die halve marathon in Brugge. Te beginnen met de Brussels Ekiden 10 kilometer met zijn club, voor het nationaal kampioenschap. Alsook de Seven Hills in november in Nijmegen.

Onduidelijke kalender

“Daarna is het nog wat uitkijken, want omwille van corona is de kalender nog niet te vergelijken met vroeger. Er waren twee wedstrijden die ik wilde lopen, één ervan werd reeds geannuleerd. Het is dus nog wat zoeken. Maar het is de bedoeling om mij in het voorjaar voor de Olympische Spelen in Parijs te kwalificeren. Dat is het belangrijkste”, besluit Naert die na de wedstrijd nog langsging bij zijn sponsor, de brouwerij van Brugse Zot, om zijn partners en zijn team voor al hun inzet te bedanken.

Philippe Loosvelt en Alexander Diaz Rodriguez hielden de Brugse eer hoog door in de halve marathon in de top tien te eindigen, respectievelijk op plaats zes en zeven. Bij de vrouwen haalde de Britse Naomi Taschimowitz het, in haar eerste halve marathon overigens, in 1u17’56. Elise Vancolen (1u23’15) en Marie Cerckel (1u23’50) uit ons Franstalig landsgedeelte mochten mee het podium op.

(ACR/ Foto ACR)