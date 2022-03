Koen Naert pakt Zilveren Spike en verkiest EK boven WK

Op het atletiekgala van de Gouden Spike in Mechelen was Koen Naert uit Oostkamp goed voor de tweede plaats of de zilveren spike. De atleet moest Bashir Abdi, winnaar in Rotterdam in een Europese recordtijd en brons op de marathon in Tokio, laten voorgaan.

Koen Naert eindigde tijdens die Olympische marathon op de tiende plaats. “Ik moet zeggen dat ik wel erg vereerd ben met deze erkenning”, laat de West-Vlaming weten.

Moeizaam voorjaar

“We wisten dat 2021 het beste jaar uit mijn carrière was, het doet me dan ook veel plezier dat dit door de federaties naar waarde wordt ingeschat. Deze prijs doet me deugd na een moeizaam voorjaar. Proficiat aan Bashir met je gouden en Eliott met je bronzen spike. De jonge wolven staan klaar. Onze prachtige atletieksport gaat mooie tijden tegemoet”, vindt Koen Naert die op het gala tevens liet weten dat hij het WK in Eugene in juli aan zich laat voorbijgaan.

Titel verdedigen

Hij loopt dit jaar geen voorjaarsmarathon en start dus ook niet in Oregon, hoewel hij wel degelijk hiervoor gekwalificeerd is. De atleet kiest een maand later voor het EK om absoluut zijn titel te verdedigen. Hij hoopt dan ook om in München stiekem opnieuw goud te pakken.

Bij de dames ging de gouden spike voor de achtste keer op rij naar Nafi Thiam. Spurtster Rani Rosius en tienkamper Jente Hauttekeete wonnen de prijzen voor Belofte van het Jaar.

