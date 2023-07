Knappe zevende plaats voor Houthulstse hoogspringster Yorunn Ligneel op EK U23: “Nu ligt de focus op het BK”

Yorunn Ligneel hoopte vooraf op een finale tijdens het EK U23 en ze kon dit ook waarmaken. Bij thuiskomst genoot ze nog even na van haar prestatie, maar ze kijkt vooral uit naar het volgende grote doel: het BK voor alle categorieën in Brugge.

Yorunn Ligneel (19) woont in Houthulst. Na een basketcarrière rolde ze in de atletiek en al snel werd duidelijk dat hoogspringen haar beste discipline was. Vorig jaar volgde een eerste internationale ervaring in het Colombiaanse Cali met het WK U20 en nu is ze net terug van het Finse Espoo waar ze deelnam aan het EK U23. “Ik ben dit jaar eerstejaarsbelofte”, vertelt Yorunn, daags na haar thuiskomst uit Finland. “Op voorhand hoop je wel om de finale te halen. Dat het dan effectief lukt is wel zot. Ik hoopte in de buurt van mijn PR 1,85 meter te komen en strandde uiteindelijk met 1,84 meter op een zevende plaats. Ik probeerde op 1,87 meter en de eerste poging was nipt, ik voel dat het dus wel haalbaar is om over die hoogte te springen. Als ik er zondag had over gesprongen, was er zelfs een medaille mogelijk. De meeste andere atleten in de finale waren één of twee jaar ouder, dus ik mag heel trots zijn op deze prestatie. Het doel is om binnen twee jaar, als laatstejaarsbelofte, opnieuw deel te nemen aan het EK”, aldus Yorunn, die met een delegatie van de Belgische atleten naar Finland trok. “Ik werd begeleid door meerkampcoach Bart Bennema. Verder waren ook mijn ouders Pedro Ligneel en Brenda Lombary aanwezig. Ik denk dat ze superblij waren dat ze dit van dichtbij konden meemaken. Van Espoo zelf heb ik niet veel gezien, enkel de laatste avond hebben we kort even de stad verkend.”

Thuiswedstrijd

Maandag vlogen ze weer naar huis. “Het was een drukke periode met voor het EK nog de examens. Ik volg kinesitherapie aan de KULAB en de resultaten waren goed. Zo heb ik een mooie vakantie en kan ik nu de focus leggen op de voorbereiding van het BK alle categorieën eind juli in Brugge. Ik studeer in Brugge en ben aangesloten bij Houtland Atletiekclub in Torhout. Het is wel een beetje een thuiswedstrijd”, lacht Yorunn. “Het doel is om een podiumplaats te veroveren en wederom in de buurt van mijn PR te springen.”