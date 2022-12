Klaas Hoverbeke (KAVR) wil ooit naar Olympische Spelen: “Als atleet, of misschien als wielrenner?”

De 10-jarige Klaas Hoverbeke is een pittig baasje, maar sinds een drietal jaar kan hij zijn energie kwijt in de atletieksport bij de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare.

“Ik hou vooral van veldlopen. Het is buiten in de natuur, maar het kan wel eens nat en koud zijn zoals laatst in de Crosscup in Roeselare. Mijn kleren hingen vol modder. Maar ik was een beetje ontgoocheld. Als tweedejaarspupil won ik de voorbije weken in Waregem en Aalter. Ik had gehoopt op een podiumplaats, maar ik werd pas 18de op bijna 50 deelnemers”, kijkt Klaas wat sip. “Vorig seizoen liet ik ook mooie plaatsen optekenen in het veldlopen: 5de in Mol, 2de in Aalter, 11de in de Crosscup Roeselare, 3de op het PK in Eernegem en 12de in de Crosscup Brussel. In de wedstrijden van de Crosscup staan wel de beste lopers aan de start, dus is het moeilijker om te winnen. In januari wordt op hetzelfde parcours op Schiervelde het West-Vlaams Kampioenschap georganiseerd. Daar wil ik een sterke prestatie neerzetten! Ik wil graag het podium op!” aldus de leerling van het 5de leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool Het Beverbos in Lichtervelde.

Indoorwedstrijden

“Naast veldlopen neem ik in de winter deel aan indoorwedstrijden in de Topsporthal in Gent. Ik liep met 9”39 een mooie tijd op de 60 meter. Ik werd daarmee 12de op 72 deelnemers. Op de indoor atletiekpiste zijn wij er altijd met onze aflossingsploeg van A. V. R. Ons record is 2’15”88 op de 4 x 200 meter. Aflossingen met mijn vrienden vind ik leuk! Ik droom ervan om ooit zoals Alexander Doom een Belgian Tornado te zijn en te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen”, verklapt Klaas zijn sportieve ambities. “Nu doe ik alleen atletiek, maar ik ga ook graag fietsen met mijn koersfiets. Wie weet word ik in de toekomst wielrenner? Naar de Olympische Spelen gaan als koereur zou ik ook wel tof vinden!” lacht Klaas tot slot. (FD)