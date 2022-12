Kerstmanwandeling is opnieuw schot in de roos

Meer dan 200 kleurrijke figuren verschenen vrijdagavond aan de start van de 5de Kerstmanwandeling. Nieuw dit jaar was de sportieve run-bike uitdaging, waarbij deelnemers als duo aan de slag moesten.

Het concept van de Kerstmanwandeling ontstond 6 jaar geleden, onder impuls van de gemeentelijke sportdienst AGISC. “Het was toen de bedoeling om sport, spel en samenzijn onder één leuke noemer naar buiten te brengen.” Huidig ondervoorzitter Eric Devos is dan ook tevreden dat het project keer op keer op de nodige populariteit kan rekenen. “De wandeling zelf trok doorheen de gemeente over en een lengte van 3 kilometer. De run-bike uitdaging, waarbij één iemand moest fietsen terwijl de andere liep, sprak dan weer over een parcours van 8,5 kilometer. Beide trajecten kenden een start aan de overdekte markt van Komen-Waasten en eindigden in het nieuwe gemeentepark.”

Traditioneel werd het evenement gekoppeld aan een kerstmarkt, die de volledige overdekte markt inpalmde. De standjes, allen afkomstig van verenigingen uit de gemeente, boden een brede waaier aan items aan. Van geknutselde sneeuwpopjes tot de klassieke warme wijn, de opbrengst van de verkopen ging volledig naar de sociale structuur van de gemeente.

Nieuw dit jaar was de preventieve aanwezigheid van de gemeenschapswachten, die aan alle bezoekers alcoholtesters uitdeelden. Het initiatief, onder impuls van de politiezone, moest mensen vooral attent maken op de gevaren van drinken en autorijden.