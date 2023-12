Kerstcorrida trekt alle registers open

De gemeente Deerlijk beleeft in het weekend van 16 en 17 december haar sportieve hoogdagen met de Kerstcorrida. De massaloop voor het goede doel staat voor de 40ste keer op het programma en wordt een tweedaagse. De organisatoren rekenen stilletjes op een nieuw deelnemersrecord.

Twee sportieve hoogdagen in plaats van één. Er zal dit jaar niet alleen gelopen worden door het centrum van Deerlijk, maar ook gewandeld en zeker ook gefeest. Voor de 40ste kerstcorrida trekt de organisatie dit jaar naar Uzien. “40 jaar is een hele prestatie”, stelt voorzitter van de kerstcorrida Alain Himpe. “We nemen tijdens ons feestweekend ruim de tijd om terug te blikken.”

Wandelen

“Op zaterdag 16 december kan er gewandeld worden. Er zijn drie lussen met start en aankomst in Uzien: 4, 5 en 6 km die elk een verschillende kant van Deerlijk aandoen en die je vrij kan combineren.”

“De lus van 5 km werd eind januari nog uitgetekend door onze vaste parcoursbouwer Lucien Vandenbroucke, die ons dit jaar helaas verliet. Elke stap die daar gezet wordt, zal er één zijn voor onze ‘Luciano’. Er is ook allerlei animatie: kerstmarkt, kinderdisco, optreden van Tess, Request en dj BOB.”

“Geen grote verrassingen voor de echte kerstcorrida op zondag 17 december. We beginnen met de jeugdreeksen en gaan in de namiddag over naar de massalopen over 5, 15 en 10 km. Tijdens de Happy Together Run zullen de leerlingen en leerkrachten dit jaar vergezeld worden van de 40 ‘koppen van de corrida’.”

“We hebben veel pareltjes in Deerlijk. De Kim en de Sam en de kerstcorrida horen daar absoluut bij”, stelde burgemeester Claude Croes. Directeur Stijn Eeckhout: “Dankzij de opbrengst van de kerstcorrida kunnen wij onze leerlingen die al eens voor een extra uitdaging staan, de goede zorgen geven waar zij om vragen.” (DRD)

Info: www.kerstcorrida.be.