Ook dit jaar was de kermisloop in Westouter een groot succes. Maar liefst 71 jongens en meisjes schreven zich in en gaven allemaal het beste van zichzelf tijdens de loopwedstrijd. Achteraf mochten alle sportievelingen een medaille of beker in ontvangst nemen en ze kregen ook allemaal een zakje snoep. Zo trok iedereen tevreden huiswaarts. (foto EF)