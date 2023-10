Kenneth Brouckmeersch loopt nu wel de Griekse Spartathlon uit:“Dit keer was ik 100 procent fit”

Kenneth Brouckmeersch nam voor de tweede keer deel aan de mythische Spartathlon en bereikte vorig weekend in tegenstelling tot vorig jaar de finish. De 42-jarige ultraloper uit Oostende legde de gigantische afstand van Athene naar Sparta – 246 kilometer – af in 33u20’16”.

Kenneth Brouckmeersch moest vorig jaar tijdens de Spartathlon na zo’n 150 kilometer opgeven. Dit keer verliep zijn voorbereiding anders. “Ik was voor honderd procent fit”, vertelt hij. “Vorig jaar was ik licht geblesseerd. Dit jaar had ik opnieuw een stressfractuur in de heup en heb er alles aan gedaan om zo snel mogelijk te herstellen. Dit is redelijk snel gelukt zodat ik mijn trainingen kon opdrijven en met een perfect gevoel aan de start kon komen.”

Kenneth overwoog tijdens de race op geen enkel moment om te stoppen. “Pijn had ik wel. Dat heb je altijd bij dergelijke afstanden. Maar ik kon mij daar over zetten. Tot aan 180 kilometer liep ik zelfs bij de eerste 60 atleten. Vanaf dan ging het bergop en moest ik meer wandelen. Aan kilometer 200 wist ik dat ik de finish kon bereiken en ik liep vanaf dan wat trager. Ik probeerde van mijn prestatie te genieten.”

As van moeder

Kenneth verhuisde van Bredene naar Oostende waar hij deel uitmaakt van Team Fischer. Uit die groep atleten bereikten ook Hilde Dosogne uit Lochristi (33u40’) en Thomas Van Loocke uit Deinze (33u09’) de finish. “Eens bij de meet werd het nog emotioneler”, zegt Kenneth. “Een kleine maand geleden, volop tijdens mijn voorbereiding op de Spartathlon is mijn moeder overleden. Ik had de hele tijd een kleine beetje as van haar bij. Dit gaf mij een extra motivatie. Net voor dat ze overleed had ze mij nog gevraagd om koste wat het kost de eindmeet te bereiken. We zijn samen over de finish gegaan.”

Kenneth heeft een grote uitdaging achter de rug, maar kijkt ondertussen naar een volgende. “Er komt wel nog iets zotters op mijn pad. Ik weet niet of het verstandig is, maar binnen drie weken doe ik een ultraloop van 160 kilometer in Zweden.” (Alain Creytens)