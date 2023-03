Kenneth Brouckmeersch is opnieuw geselecteerd voor de Spartathlon

Ultraloper Kenneth Brouckmeersch uit Bredene is dit jaar opnieuw geselecteerd voor deelname aan de Spartathlon, samen met Hilde Dosogne zijn teamgenote van bij Team Fisher. Met twee Belgische kampioenschappen in de streek hoopt hij op een goede voorbereiding.

Kenneth Brouckmeersch (41) is één van de vijf Belgen die op de deelnemerslijst van de Spartathlon voorkomt, een ultra-uithoudingstest van 246 kilometer die in Griekenland de hoofdstad Athene met Sparta verbindt. “De moeilijkheid is dat je voor een bepaalde tijd de meer dan 70 controlepunten dient te bereiken. Geraak je er niet, moet je uit de wedstrijd stappen. Vorig jaar had ik die tegenslag en moest ik de strijd na 150 kilometer staken. Uiteraard hoop ik dit jaar beter te doen en hoef ik niet te aarzelen om de finish te bereiken.”

De Spartathlon is de ultieme droom van iedere ultraloper. Op 30 september vertrekken de circa 420 deelnemers van over de hele wereld aan het Akropolis om in minder dan 36 uur het standbeeld van Leonidas in Sparta te bereiken. De Spartathlon is een van de moeilijkste en meest bevredigende ultra afstandsraces ter wereld vanwege zijn unieke geschiedenis en achtergrond. De race herleeft de voetsporen van Pheidippides, een oude Atheense langeafstandsloper, die in 490 voor Christus, vóór de slag bij Marathon, naar Sparta werd gestuurd om hulp te zoeken in de oorlog tussen de Grieken en de Perzen. Volgens de oude Griekse historicus Herodotus arriveerde Pheidippides de dag na zijn vertrek uit Athene in Sparta.

Kenneth, werkzaam bij de gemeente Bredene, is zo’n zeven jaar terug met lopen begonnen, met zeer intensief de focus op het ultralopen. Dit gebeurt onder leiding van Benny Fisher, als zijn enige coach die in aanloop naar de Spartathlon opnieuw een gepersonaliseerd trainingsschema zal opstellen. Kenneths echtgenote Joyce Vanbesien is een personal coach en geeft haar man het nodige voedingsadvies. Met Hilde Dosogne uit Lochristi is nog iemand van het Oostendse Team Fisher geselecteerd. Zij was vorig jaar de derde Belgische vrouw ooit die de vermaarde Spartathlon tot een goed einde kon brengen.

Kenneth, die eerder al deelnam aan de Marathon des Sables, sloot zich dit jaar aan bij Olympic Brugge om met een VAL-nummer deel te nemen aan de Belgische kampioenschappen. Op zaterdag 20 en zondag 21 mei organiseert OB in Sport Vlaanderen in Assebroek het BK 24 Uren. Op zondag 2 juli is er in Veldegem in een organisatie van Houtland Atletiek Club het Belgisch kampioenschap 100 kilometer. “Dit zijn voor mij alvast twee organisaties in voorbereiding van de Spartathlon”, besluit Kenneth Brouckmeersch. (ACR)