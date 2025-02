Karel Sabbe verpulvert wereldrecord op Nieuw-Zeelandse Te Araroa-trail met 18 dagen

Hij heeft het gedaan! Ultraloper Karel Sabbe heeft de Te Araroa Trail, een beest van een route van noord naar zuid door Nieuw-Zeeland, voltooid in een onwaarschijnlijke 31 dagen en 19 uur. Het vorige record? 49 dagen en 14 uur. Karel heeft het niet gewoon verbeterd -hij heeft het vernietigd.

Op zondag 16 februari 2025, 11u41 Belgische tijd, bereikte hij het eindpunt in Bluff, helemaal aan de zuidpunt van Nieuw-Zeeland. Meer dan 3.000 kilometer. 91.440 hoogtemeters. Tien keer de Mount Everest omhoog. Maar nu is het klaar. De finishlijn is overschreden, geschiedenis geschreven.

Geest onwrikbaar

De laatste kilometers waren slopend. Zijn lichaam uitgeput, zijn tenen gehavend, zijn geest onwrikbaar. Hij liep door de nacht, gedragen door zijn eigen wilskracht en de steun van zijn crew. Een avontuur omringd door supporters, vrienden en een team dat tot het uiterste ging.

Bij de eindstreep wachtte geen indrukwekkend podium, maar iets groters: het besef dat hij het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt. Een prestatie die weerklinkt in de wereld van de ultraloop, een nieuw ijkpunt in de geschiedenis van de Te Araroa. Hij heeft het recordtempo -op naam van George Henderson in 2019- van tafel geblazen als een wervelende tsunami. Met een vermoeide, maar voldane glimlach liet Karel Sabbe zich omarmen door zijn team na een maand vol afzien en volharding -en vooral ook genieten van dè plek waar zijn hart ligt, de avonturenhoofdstad van de wereld.

De laatste pittige passage was diep in de modder. Samen met zijn hartsvriend Kobe die er vanaf het eerste uur bij was ploegden ze deze door zondagvoormiddag alvorens Karel de laatste rechte lijn naar de finish aanving. © GF

Een Belg. Een legende. Een klassebak zonder gelijke.