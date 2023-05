Juniore Maaike Vander Cruyssen knap zilver op het Vlaams Kampioenschap AC op de piste

De Vichtse Maaike Vander Cruyssen van Atletiek Zuid West werd donderdagnamiddag in Gent tweede op het Vlaams Kampioenschap Alle Categorieën op de 800 meter.

Met een tijd van 2’09”81 bleef ze net boven haar besttijd van 2’09”35 gelopen in Herentals op 1 mei. Het ging snel met een doortocht van 30” aan de 200 meter en 1’03” halfweg. Met nog 500 meter te gaan nam de 18-jarige Vander Cruyssen de koppositie over met een verschroeiende demarrage. Jacintha Cornelis van Vlierzele Sport bleef in het spoor en nam op 130 meter voor de finish de rol over. Cornelis eindigde in 2’07”78. Vander Cruyssen werd tweede in 2’09”81 en Liselot Smolders van Oost-Brabant Atletiek vervolledigde het podium in een tijd van 2’11”86.

“De start was heel pittig, een beetje boven de verwachtingen zelf, maar ik moest volgen”, analyseert Maike haar wedstrijd. “Bij het ingaan van de tweede ronde heb ik niet zo slim gelopen door naast Jacintha te gaan lopen. Daar verloor ik veel krachten door de extra meters, ook door dan meteen op kop te komen met nog 300 meter te gaan. Maar ik heb waarvoor ik gekomen ben, de tweede plaats. Zat er iets meer in? Ik hoopte het alvast. Nu zondag ben ik opnieuw actief voor mijn Franse club Halluin. Op de interclub daar loop ik er de 400 meter en 4×400 meter.” (ELD)