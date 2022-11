Julie Voet wil kers op de taart zetten: “EK-selectie afdwingen in Roeselare”

Julie Voet (AVR) mocht dinsdag 19 kaarsjes uitblazen. De Boezingse atlete schonk zichzelf al een vroeg verjaardagscadeau met een zege in Nijmegen tijdens de Zevenheuvelennacht. Ze klokte na 7 km af in 23’47”.

Daarmee verbeterde ze het parcoursrecord. “Het grootste doel was om een bevestiging te hebben van de vorm”, aldus Julie. “En ik heb die bevestiging dus gekregen. Mijn overwinning is een mooie referentie en het schenkt me een pak vertrouwen voor de grote afspraak van zondag in Roeselare. De taart is de voorbije weken gevormd met enkele mooie prestaties, ik wil er zondag de kers op zetten.”

Als laatstejaarsjunior hoopt Julie in de CrossCup-manche Roeselare een EK-selectie af te dwingen. Daarvoor zijn er echter enkele voorwaarden aan verbonden. “Het makkelijkste is winnen, dat zou zekerheid moeten geven. Verder kan het via een topviernotering, maar dan is het afhankelijk van het tijdsverschil met de eerste. Het zal niet evident worden, want Roeselare kan er zwaar bij liggen”, legt de studente kinesitherapie uit. “Vanaf januari ben ik niet langer juniore, maar stap ik over naar de beloften. Het is dus de laatste kans om voor het eerst een EK te kunnen lopen bij deze leeftijdscategorie. Als het lukt, dan is dat een droom die uitkomt.”

Topsportstatuut

Als Julie zich kan plaatsen, dan mag ze op 11 december deelnemen aan het EK in Turijn. “Lukt dat niet, dan loop ik op 4 december een cross in Villeneuve d’Ascq, net over de grens met Frankrijk. Rond oudejaar doe ik een stratenloop in het Duitse Trier en dan zijn er nog de CrossCup-manches van Hannuit en Brussel. Tussen deze wedstrijden gaat er ook ruime aandacht naar de studieboeken. Ik heb gelukkig een topsportstatuut, waardoor ik mijn vakken wat kan spreiden. Na het veldloopseizoen leg ik me toe op de piste, vooral op de 3.000 en 5.000 meter.” (API)