Julie Voet uit Boezinge als enige West-Vlaamse naar EK veldlopen in Turijn: “Ze heeft een ijzersterk karakter”

Zondag rond 10 uur gaat Julie Voet (19) als enige West-Vlaamse van de voltallige Belgische selectie van start op het EK veldlopen in het Italiaanse Turijn. Ze neemt deel bij de junioren. Haar entourage duimt volop mee: een deel van thuis, terwijl papa Björn en vriend Sander haar zaterdag achterna reizen.

Julie Voet vertrekt vrijdagmiddag richting Turijn. “Het wordt een lange reis via Rome, tegen vrijdagavond landen we pas”, vertelt de atlete van AVR. Voor Julie komt een droom in vervulling. Ze ontbolsterde het afgelopen jaar volledig en dat heeft ze voor een groot deel aan zichzelf te danken. “Ik heb een goed gevoel en heb me deze week vooral gefocust op kilometers en bergjes.”

Mentaal sterk

Julie wonend in de Diksmuidseweg in Boezinge kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van haar familie, vriend en trainer. Papa Björn Voet stapt zaterdagmorgen samen met Julies vriend Sander op het vliegtuig richting Turijn. “De loopgenen heeft Julie van mij”, lacht Björn. “Al ligt mijn specialisatie wel op de langere afstand. De laatste maanden is Julie heel sterk bezig. Ze is mentaal heel sterk, mede dankzij haar deelnames aan buitenlandse wedstrijden.”

“Haar twee meest recente overwinningen in Nijmegen en Roeselare waren fenomenaal. In Nijmegen verbeterde ze zelfs het parcoursrecord. In aanloop naar Roeselare en nu ook weer richting het EK is het belangrijk om de druk weg te nemen en de kalmte te bewaren. Samen met mijn vrouw Isabelle Descamps (46) en zoon Arthur (15) staan we 100 procent achter Julie en is het belangrijk om haar een warme omgeving te bieden. Zaterdag stap ik samen met haar vriend Sander op het vliegtuig. Mijn vrouw blijft thuis om Arthur te steunen voor zijn examens.”

We zien dit EK als beginpunt van een mooie en lange reis

Ook voor Julie volgen er nog examens, ze studeert kinesitherapie aan de UGent. “Die combinatie vinden wij als ouder belangrijk. Dit jaar heeft ze wat meer spreiding, want voor buitenlandse wedstrijden is ze soms weg van huis van vrijdag tot maandag. We hopen dat dit EK geen eindpunt is, maar we zien het als beginpunt van een mooie en lange reis”, aldus vader Björn. “De omloop moet haar liggen: een snel parcours met een bergje.”

Dezelfde passie

Julies vriend heet Sander Vercauteren (24). Hij komt uit Sint-Pauwels, bij Sint-Niklaas, en gaat mee met Björn om te supporteren. Sander loopt zelf ook op hoog niveau en is aangesloten bij Meetjesland. Hij won het voorbije weekend nog in het Noord-Franse Villeneuve d’Ascq. “Ik moedig Julie aan om in het buitenland wedstrijden af te werken. Je leert veel bij en strijdt tegen andere atleten”, zegt Sander, die beroepshalve aan de slag is bij ExxonMobil.

“We zijn twee jaar samen en kennen elkaar via onze gemeenschappelijke passie atletiek. Zondag ben ik haar grootste supporter. Ik heb zelf geen kampioenschapservaring. Het is voor mij dus moeilijk om te vergelijken. Belangrijk is dat ze zich amuseert en hopelijk kan ze zondag een mooie prestatie neerzetten.”

Begeleiding

Een andere belangrijke schakel in Julies opmars is haar trainer. Coach Armand Parmentier (68) was vroeger zelf een begenadigd atleet met onder meer een deelname aan de Spelen van 1984 in Los Angeles. Armand zal het EK wellicht van thuis volgen. Hij begeleidt Julie al een hele poos. “In de jeugd moest ze vaak opboksen tegen grotere meisjes, maar door haar groot volume is ze nu haar plaats aan de top aan het afdwingen. Ik ben blij dat ze mee mag naar het EK, want het is geen sinecure. Kijk maar naar de strenge selectievoorwaarden van vorig jaar. Er is nog veel talent in Vlaanderen, maar het is zaak om er mee aan de slag te gaan.”

Wintercampagne

Armand ziet weinig gelijkenissen met Roeselare. “De afstand is korter en het is een ander parcours. Daarom is het belangrijk om niet te veel druk te leggen voor een bepaalde eindnotering. Het is belangrijk om ervaring op te doen en zich te meten met haar leeftijdsgenoten. De wintercampagne is nu al geslaagd, alles wat ze nog meepakt is bonus. Ik werk graag met atleten met een sterk karakter en dat heeft Julie. Ze is niet snel tevreden en zoekt haar eigen weg op een zelfstandige manier. Ik zit ook zo in elkaar. Julie weet wat ze kan en wat ze wil.”