Julie Voet (KAVR) met ambitie in CrossCup

Vorig seizoen won Julie Voet (KAVR) bij de juniores in de CrossCup in Roeselare, wat haar een ticket bezorgde voor een eerste deelname aan het Europese kampioenschap in Turijn. Nu zondag zal ze als belofte tussen de seniores lopen.

“Het winterseizoen van 2022 zal ik niet snel vergeten door die deels onverwachte zege in Roeselare, hoewel ik er toch hard mee in mijn hoofd zat”, aldus Julie. “Het was voor mij de bevestiging dat ik met de steun van mijn ouders en onder begeleiding van mijn vriend en trainer Sander Vercauteren goed bezig was. Ik ging zonder druk naar het EK en eindigde als 22ste en eerste Belgische in mijn eerste internationale kampioenschap. Die prestatie zal ik nooit vergeten.”

“Ondertussen verloopt de voorbereiding goed op het veldloopseizoen en de Crosscup, waar ik nu als belofte in de categorie seniores zal lopen. Het zijn zware trainingsweken, maar hard afzien wordt hopelijk beloond. Liefst pak ik zondag al de leiderstrui bij de U23. Roeselare is een ideale voorbereiding voor het BK en ook de selectiecross voor het EK. Zo kan ik me al wat meten met de concurrentie en kijken hoe zij hun wedstrijd lopen. Mijn hoofddoelen deze winter zijn mezelf plaatsen voor het EK in Brussel en Belgisch kampioen U23 worden”, verklapt de 19-jarige student kinesitherapie.

“Ik heb een topsportstatuut aan de UGent. Dat wil zeggen dat ik minder vakken opneem en mijn examens mag verplaatsen. Tot nu toe heb ik nog niet echt problemen gehad met de combinatie. Ik mag trouwens ook met tevredenheid terugblikken op mijn zomerseizoen, met als mooiste resultaten mijn Belgische titel bij de beloften op de 5.000 meter, een eerste plaats in de tien kilometer Hemmeromloop en een derde plaats op de vijf kilometer in Kramprun.”

Herinneringen

“Naast mijn 22ste plaats op het EK heb ik ook heel mooie sportieve herinneringen aan een 5.000 meter in Lille in 2022, waar ik de Keniaanse topfavoriete versloeg en een schitterend PR van 16’30” liep bij de juniores. Alsook mijn overwinning in de Zeven Heuvelen Nacht in Nederland, waar ik het parcoursrecord op mijn naam mocht schrijven. En nu maar hard werken om een mooi vervolg aan deze prestaties te breien.” (FD)