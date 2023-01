Julie Voet en Jonathan Goudeseune oppermachtig op het PK veldlopen in Roeselare

Zondag werd in Roeselare het West-Vlaams kampioenschap veldlopen afgewerkt. Op een zwaar, maar goed beloopbaar parcours behaalde Julie Voet na een heuse demonstratie haar eerste provinciale veldlooptitel bij de senioren vrouwen. Bij de mannen duldde Jonathan Goudeseune ook geen tegenstand en liep overtuigend naar zijn tweede opeenvolgende provinciale titel.

Nadat Schiervelde in november al de beste nationale veldlopers mocht ontvangen voor de West-Vlaamse manche van de CrossCup, werden er zondag nu ook de provinciale veldlooptitels uitgedeeld. Het parcours was lichtjes gewijzigd in vergelijking met de CrossCup, maar dat werd door de meeste atleten wel gesmaakt. Door de hevige regenval van de laatste weken lag de omloop er behoorlijk zwaar bij, maar het was al bij al nog heel goed beloopbaar.

Bij de senioren vrouwen waren alle ogen gericht op Julie Voet. De 19-jarige Boezingse kent tot nu toe een droomseizoen. Ze schreef in november de CrossCup-manche in Roeselare op haar naam en mocht daardoor deelnemen aan het EK veldlopen in Turijn. Daar zette de atlete van AV Roeselare bij de junioren een fantastische prestatie neer door als 22ste en eerste landgenote te finishen. “De wedstrijd in Turijn was mijn laatste wedstrijd als juniore”, zegt ze. “Vandaag wou ik eigenlijk gewoon winnen en daarom had ik me voorgenomen om de eerste ronde een beetje de kat uit de boom te kijken. Uiteindelijk is het wel een beetje anders uitgedraaid. Ik had al meteen een gaatje op mijn concurrentes en dan ben ik maar gewoon aan een vlot tempo doorgegaan. Niemand bleek te kunnen volgen en daardoor werd het een lange solowedstrijd. Ik ben heel erg tevreden, want het liep heel vlot, zonder dat ik ook echt moest doorduwen.”

“De grote vorm van het EK heb ik momenteel nog niet te pakken, maar we werken eraan. Ik zit nu ook volop in de examens en die zijn nu eventjes mijn prioriteit. Het volgende hoofddoel, het BK veldlopen, volgt pas op 26 februari. Ik heb dus nog wel wat tijd”, besluit ze.

Tweede opeenvolgende titel voor Jonathan Goudeseune

Bij de senioren mannen kregen we ook een one-man-show. Uittredend kampioen, Jonathan Goudeseune, duldde aanvankelijk nog trainingsmaatje Lukas Outtier in zijn gezelschap, maar al snel koos ook hij het hazenpad. “Ik wou de wedstrijd snel openbreken en dat is gelukt”, zegt de Ieperling. “Ik ben heel tevreden over de manier waarop ik hier naar mijn tweede opeenvolgende West-Vlaamse titel gelopen heb. Dit was de wedstrijdprikkel die ik nodig had met het oog op de rest van het seizoen. Ik kijk nu uit naar de CrossCup-manche in Hannuit en daarna volgen nog het Kampioenschap van Vlaanderen en uiteraard ook nog het BK. Daar zou ik graag binnen de top tien finishen”, besluit de 24-jarige atleet van FLAC.

Michiel Vanhuysse en Adeline Temmerman op korte cross

Op de korte cross was er ook al weinig spanning voor de titel. Bij de mannen nam Michiel Vanhuysse van bij de start het heft in handen en stoomde door naar een overtuigende overwinning. “Het was de bedoeling om van bij de start er hard tegenaan te gaan. Ik heb de laatste maanden vooral lange crossen gelopen en het was toch eventjes wennen aan het tempo en de intensiteit van een korte cross. Het ging heel vlot en ik ben heel tevreden over mijn wedstrijd”, zegt hij. Bij de vrouwen zagen we na de eerste kleine ronde een treintje van vijf atletes van AV Roeselare passeren. Uiteindelijk maakte Adeline Temmerman het verschil in het bos en finishte met drie seconden voorsprong op Jana Vandepoele. “Ik was oorspronkelijk niet van plan om te crossen dit seizoen, maar uiteindelijk besliste ik om hier toch te starten. Deze titel is leuk, maar geef me toch maar de piste in plaats van de modder”, klinkt het bij de Rumbeekse.

Sterke Tristan Gevaert

Bij de junioren jongens maakte Tristan Gevaert grote indruk door de tegenstand op een hoopje te lopen. De Torhoutenaar had recent nog het West-Vlaams record op de 3000m scherper gesteld en etaleerde ook in het veld zijn goeie vorm. “Ik had met mijn trainer, Andy Inghelbrecht, afgesproken om me wat in te houden, maar ik merkte al snel dat het tempo veel te laag lag. Ik besliste dan maar om aan een lange solo te beginnen”, zegt hij. In november finishte Gevaert nog als zesde junior op de CrossCup in Roeselare en miste daardoor maar nipt een selectie voor het EK veldlopen. “De vorm is nu veel beter dan op de CrossCup. Ik had toen door een aanslepende blessure nog maar weinig training in de benen. Nu sta ik al een heel stuk verder en ik ben dan ook benieuwd naar het verdere verloop van het seizoen.”