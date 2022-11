Julie Voet de dag na haar EK-kwalificatie: “Mooiste moment uit mijn carrière”

Julie Voet won zondag de CrossCup-manche in Roeselare bij de junioren en mag zo op 11 december naar het EK in Turijn. De dag naar haar triomf geniet ze nog steeds na van wat voor haar het mooiste moment uit haar carrière is.

Het werd een spannende wedstrijd bij de dames junioren in Roeselare. Julie Voet (AVR) ging meteen aan kop in Roeselaarse modderpoel. “Ik dacht dat modder minder mijn ding was, maar het blijkt me nu toch te liggen”, glimlacht de 19-jarige atlete uit Boezinge. “Bij de start wilde ik meteen het heft in handen nemen en kijken wie er in mijn zog kon blijven. Uiteindelijk konden Marie Bilo en Charlotte Penneman aanklampen. Ik bleef steeds mijn eigen tempo lopen en nam wat afstand. Coach Armand Parmentier zei dat ik mocht versnellen om de kleine voorgift uit te breiden. En zo ging ik met acht seconden naar de laatste ronde. De laatste ronde begon ik echter af te zien en was het puur op de adrenaline. De laatste strook naar de finish was heel lastig. Papa Bjorn Voet zei dat ik moest sprinten want de concurrentes naderden opnieuw. Uiteindelijk kon ik deze slopende wedstrijd winnend afsluiten met twee seconden voorsprong op Bilo en vijf seconden op Penneman. Het is meteen het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt.”

Niet forceren

Julie ziet haar zege bekroond met een deelname aan het EK. Ze stond deze morgen op met kleine oogjes. “Ik heb weinig geslapen en de race nog enkele keren opnieuw beleefd. Roeselare was een piekmoment, dus het is nu zaak om niet te overdrijven de komende weken. Ik moet echter wel bezig blijven maar mag niets forceren. Ik wil zo fris mogelijk aan de start verschijnen van het EK. Wanneer ik afreis naar Turijn, is momenteel nog onduidelijk.”