Julie Voet (AVR) maakt indruk op de CrossCup: “Vol vertrouwen richting Roeselare”

Het nationale veldloopseizoen is nog maar een paar weken oud, maar dat was voor Julie Voet (18) voldoende om te bewijzen dat ze er al helemaal staat. Op de CrossCup Relays in Berlare werd de Boezingse met haar team AV Roeselare mooi vierde en op de eerste individuele CrossCup-manche in Mol mocht ze bij de junioren meisjes als tweede op het podium. “Ik mag nu de ambitie hebben om me voor het EK veldlopen te kwalificeren”, zegt de Boezingse atlete.

Op de CrossCup Relays haalde AV Roeselare net als vorig jaar een mooie, maar ondankbare vierde plaats. De gevestigde waarden, Evy Pieters en Hanna Vandenbussche, presteerden er op niveau, maar het was vooral de jonge Julie Voet die indruk maakte. Ze kreeg de aflossingsstok in zevende positie van startloopster Pieters en rukte op impressionante wijze op naar de tweede plaats.

“Dat ging behoorlijk vlot”, zegt ze. “Het was een voordeel dat ik de atletes voor me zag lopen, want zo had ik telkens een mikpunt. Ik ben er gewoon vol voor gegaan en uiteindelijk kon ik de stok als tweede doorgeven aan Hanna.” Hanna Vandenbussche, in volle voorbereiding op de marathon van Valencia, liep een goeie wedstrijd, maar 2.800 m is een beetje kort voor haar. Uiteindelijk liep de Diksmuidse als vierde over de streep en ze leek zich na afloop te excuseren bij haar ploeggenotes. “Dat was nergens voor nodig”, gaat Voet verder. “We lopen als team en je kan niemand iets kwalijk nemen. Ik vind dat we het alle drie uitstekend gedaan hebben en we mogen trots zijn op die vierde plaats.”

Eerste CrossCup-podium

Een week later stond in Mol de eerste individuele manche van de CrossCup op het programma. Deze wedstrijd moest voor Julie Voet de bevestiging brengen dat ze met de beste juniores kan wedijveren. “Ik mag nog tot het einde van het jaar deelnemen aan wedstrijden als junior. Na Berlare wist ik dat ik in goeie doen was, maar ik wou dat nu ook in Mol bewijzen. Het parcours aan het Zilvermeer is altijd een enorme uitdaging, want in het verleden had ik het er vaak moeilijk. Het afgelopen jaar heb ik hard getraind op zanderige ondergrond en ik merkte ook dat dit zijn vruchten afgeworpen had. Het liep stukken beter dan vorig jaar, maar het blijft toch een pijnpunt. Ik heb tijdens de wedstrijd in Mol heel wat kopwerk verricht, maar op de zandstroken nam Charlotte Penneman steeds over. Zij was daarin duidelijk de beste. Ikzelf kwam dan weer beter tot mijn recht in het bos.”

Het werd een spannende wedstrijd, maar uiteindelijk was het toch Penneman die in het slot van de wedstrijd het laken naar zich toe trok. Voet liep zes seconden later als tweede over de streep. Het gevoel tijdens de wedstrijd was heel goed en ik ben dan ook zeer tevreden met mijn tweede plaats. Toch blijf ik een beetje met een dubbel gevoel achter. Het was de eerste keer dat ik op het podium stond in een CrossCup-wedstrijd, maar aan de andere kant was ik zo dicht bij de overwinning.”

EK veldlopen

Door die prestatie trekt de atlete van AV Roeselare nu wel met het nodige vertrouwen richting de West-Vlaamse manche van de CrossCup, die op 29 november in Roeselare wordt afgewerkt. Dat is trouwens ook de wedstrijd waar de tickets voor het EK veldlopen worden uitgedeeld. “Vorige winter had ik me specifiek voorbereid op de selectiewedstrijd in Roeselare, maar dat draaide op een ontgoocheling uit. Het parcours was een grote modderpoel en daarin kwam ik totaal niet tot mijn recht. Bovendien was er vorig jaar heel veel commotie over de selectieprocedure voor dat EK. Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn met die EK-selectie, ik denk toch dat ik de ambitie mag hebben om deze keer echt mee te dingen naar een ticket voor dat EK”, besluit de Boezingse.