Josse Lejaegere (KAVR) is ambitieus: “Ik wil graag records verbeteren”

In de Rubens Cup, georganiseerd door de West-Vlaamse atletiekclubs, treden de jeugdige atleten in het strijdperk met leeftijdgenoten van andere clubs. Dat doet ook de 10-jarige Josse Lejaegere van KAVR. En met ambitie: “Ik wil graag records verbeteren.”

“Ik was heel blij dat ik voor het eerst mocht deelnemen aan een aflossingswedstrijd”, vertelt Josse. “Op training had ik heel hard mijn best gedaan en ik werd samen met Alan en Iben opgesteld in een van de vier ploegen van AVR op de 3×600 meter. Alan liep als eerste en hij nam een grote voorsprong. Daarna was het mijn beurt en ik probeerde de voorsprong vast te houden. Maar de andere ploegen kwamen wel dichterbij. Daarna was het aan Iben. Hij deed het goed, maar FLAC en AVR 1 gingen ons voorbij. Toch waren we heel blij met onze derde plaats, in onze eerste aflossingswedstrijd: we mochten op het podium staan!”

Supporteren

“Het was nog maar mijn derde wedstrijd in competitieverband. Ik vind de wedstrijden van de Rubens Cup heel leuk. Wij supporteren voor elkaar, zodat de club een goed klassement behaalt. Op de training leren wij ook de kampnummers verspringen, hoogspringen, kogelstoten en hockeybal werpen. Ik doe wel heel graag de 60 meter spurt en de aflossing. Ik wil graag beter worden en records verbeteren. Mijn idool is Alexander Doom van onze club”, vertelt Josse, die naar school gaat in de VBS Lenteland.

“Ik volg ook woord en muziek aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten in Roeselare, waar ik ook leer pianospelen. En ik zing bij het kinderkoor Vox Musica uit Roeselare. Maar nu is het grote vakantie en ligt alles een beetje stil. Nu, dat geeft niet, want ik ga genieten van mijn kamp met de Chiro, fietsen en zwemmen… en natuurlijk goed trainen bij AVR”, knipoogt Josse. (FD)