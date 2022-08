Jonge Jason Balfoort wint de achtste memorial Diether Cornaer in Wingene

Onder een zomers zonnetje werd de memorial gelopen. “We zijn tevreden met het aantal opgekomen deelnemers, alvast meer dan vorig jaar”, aldus sportfunctionaris Siska George van de organisatie.

Het begon met de wandeling gevolgd door de kinderlopen. Dan was het de beurt aan de volksloop en daarna werd de wedstrijdloop over 11 km. Aan de start stonden 90 deelnemers die er een aangename wedstrijd van maakten.

Al in de eerste van de drie af te leggen ronden werd de beslissende aanval ingezet. “Tim Soenens was snel gestart en zo kwamen we met een viertal aan de leiding”, aldus de latere winnaar Jason Balfoort (608,PEAK Level Brugge).

“De kloof met de rest was geslagen en na 5 km versnelde ik en nam een niet al te grote voorsprong. Ik liep verder op mijn tempo en mijn voorsprong bleef maar werd niet erg groter. Zo kon ik na een derde plaats in Oostkamp mijn eerste overwinning van dit seizoen laten optekenen. Dit kadert in mijn voorbereiding op de halve marathon later op het seizoen”.

Op korte afstand eindigde Tim Soenens (603) tweede en enkele seconden later werd Tibault Nelis derde. Oud-renner Alexander Chamon eindigde als vierde van het kopgroepje die de wedstrijd domineerde. (WD)